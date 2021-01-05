陽明客家協會書畫攝影展 呈現客家藝術文化之美

台中市陽明客家協會即日起至1月17日，於台中市葫蘆墩文化中心舉辦「客家書畫攝影展」，以客家書畫及攝影二大主題，透過書畫相映的意趣，及客家伙房、節慶、飲食等影像，呈現出燦爛優雅的客家藝術文化底蘊。

客家用語有些並無文字，林俞君藉由「形聲」、「會意」、「假借」用法的新字取代，創作客家打油詩書法作品。柿子是早期客家的經濟作物，台中市陽明客家協會理事長張瀞分書畫作品以柿子「形聲」，表現「事事皆如意」的吉祥字畫。