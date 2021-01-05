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陽明客家協會書畫攝影展 呈現客家藝術文化之美

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市陽明客家協會即日起至1月17日，於台中市葫蘆墩文化中心舉辦「客家書畫攝影展」
台中市陽明客家協會即日起至1月17日，於台中市葫蘆墩文化中心舉辦「客家書畫攝影展」

台中市陽明客家協會即日起至1月17日，於台中市葫蘆墩文化中心舉辦「客家書畫攝影展」，以客家書畫及攝影二大主題，透過書畫相映的意趣，及客家伙房、節慶、飲食等影像，呈現出燦爛優雅的客家藝術文化底蘊。

客家用語有些並無文字，林俞君藉由「形聲」、「會意」、「假借」用法的新字取代，創作客家打油詩書法作品。柿子是早期客家的經濟作物，台中市陽明客家協會理事長張瀞分書畫作品以柿子「形聲」，表現「事事皆如意」的吉祥字畫。

陳昌遠的作品「紅龜粄」，薰黑的磚造老灶、升火白煙中相映竹籠上鋪排的紅豔可口客家傳統米食，建構一幅寫實的客家風情照片。客家十二大節慶的苗栗𪹚龍深藏文化科儀內涵，羅明文的「𪹚龍」攝影作品，藉由精彩豐富的客家文化風貌，顯現其中涵蘊的客家勇者精神。

陳昌遠攝影作品「紅龜粄」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
陳昌遠攝影作品「紅龜粄」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

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