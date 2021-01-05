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4人以上發車 南投客運幸福巴士開到魚池國姓
南投客運仁愛鄉幸福巴士將擴大延駛到魚池及國姓兩鄉，台中區監理所表示，未來將與仁愛鄉及埔里鎮既有路線，串聯為共同彈性營業區域，延續原有前一日預約方式搭乘，依民眾乘車需求規畫行駛，達4人以上後即可發車。
台中所所長魏武盛表示，公路總局將2020年訂為幸福巴士元年，近兩年來持續推動偏鄉公共運輸幸福巴士專案，去年起已協助南投縣推動中寮、草屯、國姓及信義等鄉鎮提供或擴大服務，但國姓及魚池在主要道路上雖有公共運輸服務，但部分偏遠地區民眾卻仍無法享有基本民行權益。
南投監理站指出，國姓鄉雖主要道路台14線行經多條公路客運路線，但鄉內於台21線及133縣道的村落社區，僅有6653草屯至泰雅渡假村」，及6655草屯至大坪」等2條路線，因此在當地反映需求及地方民意代表關心下，透過南投客運既有仁愛鄉幸福巴士彈性路線，擴大服務延駛到國姓鄉及魚池鄉。
南投監理站表示，未來有需求的民眾最晚於發車前一天中午12時前，透過合歡山預約專線 049-2984031分機17，彈性路線預約專線 049-2984031分機22，及清境旅行社 049-2983589預約，詳情可上客運網站查詢 http://www.ntbus.com.tw/bs-main.html。
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