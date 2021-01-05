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中市環保局長布達 代理局長陳宏益真除

中央社 / 台中5日電

台中市環保局長一職，在前局長吳志超請辭後，從去年9月起由時任副局長陳宏益代理局長，台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布陳宏益真除，正式布達宣誓就任環保局長。

盧秀燕表示，陳宏益代理局長期間，全力推動空氣品質改善、違規排放廢水查緝等業務獲得肯定，決定予以真除，派令從今天起生效。

陳宏益表示，在水、空氣部分，將引進高科技稽查工具，持續稽查，帶給市民更好的環境，讓大家呼吸新鮮空氣。至於針對台中火力發電廠，會堅持過去的作法，並跟中火繼續協調，堅持市府的立場。

市府表示，陳宏益畢業於國立交通大學環境工程研究所碩士班，曾任行政院環保署資源回收基金管委會副執行秘書、彰化縣環保局長、行政院環保署環境督察總隊技正、科長，台灣省政府環保處股長等職務。歷任公職前曾在中華工程任職工程師及站長，承包建設大型污水處理廠建廠工程、國營事業環保設施改善工程等工作。

行政院 中火 盧秀燕

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