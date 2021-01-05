台中綠美圖採故宮級隔震器 109顆隔震成公安守護神

位在水湳經貿園區內的「台中綠美圖」採用與故宮南院相同的隔震系統保護館藏，成為國內首座採用隔震系統的美術館與圖書館。市長盧秀燕安裝第一顆象徵公安守護神的「隔震器」宣告工程向前邁一大步！

台中市長盧秀燕表示，她昨天到了解施工團隊及第一線的工作情況。盧指出，綠美圖將安裝109顆隔震器。

盧秀燕肯定，受新冠肺炎疫情影響，義大利製的隔震器元件製造與運送不易，跨國協調的時差與地域限制，在缺工、缺料情況中，仍持續將工程向前推進，讓台中綠美圖逐漸嶄露耀眼光芒。

盧市長勉勵施工團隊繼續努力，如質如期在明年底完成主體工程，以取得三金建築為目標努力。

建設局長陳大田說明，台中綠美圖坐落中央公園，主體以8個建築結構體串接，外部以銀白色擴張網鋪設，展現通透典雅建築氣質，更可降低外殼耗能。

採用與故宮南院相同的摩擦單擺隔震系統(Friction Pendulum System,FPS)分隔地上層與地下層結構分，當地震來臨時，地上結構藉由隔震墊滑移設置，可大幅減少地震搖晃程度，確保人員及財產安全。

利用隔震消能，可減少80%至90%地震力傳遞，除使建築物受力大幅減小、混凝土結構也不易產生裂縫，也可縮小梁柱設計尺寸、放大建築使用空間，整體視覺更美觀。

陳局長指出，綠美圖使用的隔震器在義大利生產製造，去年1月初新冠肺炎疫情爆發，義大利政府3月9日封城，拉長隔震器物件製作過程，原規劃配合製造時程在去年2至7月進行的檢驗安排也受到波及。

為避免疫情影響工程進度，建設局與施工團隊超前部署確保每一組隔震器性能，由廠商委請第三公正單位歐盟實驗室進行性能保證測試，市府團隊及專案管理、設計監造單位則持續與義大利製造商溝通，現場視訊會驗檢討成品。

陳大田說，去年10月漏夜測試隔震器性能，建設局、工程團隊、建築專業委員及結構技師公會技師皆於工地現場待命，以即時錄影監看測試過程，確保品質不打折，終於完成全數109組隔震器測試，將隔震器運抵工地。