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台中一期稻作停灌1.7萬公頃 農業局：17區沒水灌可補償

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市17區一期稻作停灌。圖/台中市政府提供
台中市17區一期稻作停灌。圖/台中市政府提供

水情嚴峻，行政院農委會發布新竹丶苗栗丶台中明年一期稻作將停灌，實施補償措施。農業局長蔡精強今天指出，台中農田受影響面積約1萬7345公頃，中市農民可自明年1月7日起至26日，向農委會農田水利署台中管理處申報，假日服務不中斷。

台中停灌地區包括大甲丶大安丶大雅丶太平丶北屯丶外埔丶石岡丶后里丶西屯丶沙鹿丶南屯丶神岡丶梧棲丶潭子丶清水丶豐原還有東區少部分的農地等台中農田水利會的灌區。

另大里丶大肚丶烏日丶龍井丶霧峰屬於南投灌區，不停灌。

蔡精強表示，此次停灌補償措施為公告停灌範圍內的實際耕作者，補償措施包括不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物（排除大宗蔬菜甘藍、結球白菜及花椰菜或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元，農民可自行選擇申報辦理。

農業局說明，即1月7日起至26日(假日無休)，攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本、切結書等相關文件至農田水利署台中管理處工作站申辦。台中管理處也會排定時段指派專人到各水利小組受理申請。

農業局提醒，育苗業者依「水稻育苗中心受停灌損害救助作業要點」每公頃救助2000元；水稻代耕業者曳引機每台救助15至20萬元、插秧機每台10萬元、收穫機每台20萬元，每項代耕機械限救助1台，而曳引機及插秧機擇一救助，單一業者至多救助2台。

稻穀烘乾業者則依稻穀乾燥機總設置容量，烘乾每公噸乾穀最高救助3600元，另如有其他受停灌影響的相關產業，包括糧食倉儲、碾米、運輸等業者，依其實際損害程度，給予適當補償。

若農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。公告停灌地區，不得要求供水灌溉，且已領取此次停灌補償者，不得再因缺水因素請領農業天然災害現金救助。

農民 水利署 農委會

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