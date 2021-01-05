快訊

副機師遭爆居檢未滿偷打高球 華航證實：從重議處

寒流挾雨來襲！這天最冷急凍5度 明中南部就有望下雪

大型尾牙餐宴 盧秀燕：跟進中央暫緩舉辦

中央社 / 台中5日電

年關將屆，台中市盧秀燕今天在市政會議中宣布，因為防疫關係，行政院已宣布大型尾牙餐宴不舉辦，基於中央與地方防疫一致，台中市政府也暫緩尾牙，將擇期再舉辦。

台中市政府今天召開市政會議，盧秀燕在會中表示，新的一年到來，請大家繼續努力，舊曆年也快到了，這期間還有許多工作，必須繼續努力及加強，例如防疫工作，由於現在疫情比去年升高一點，大家還是要抱持戰戰兢兢、如履薄冰的心情來防疫，各局處及區公所在舉辦年節活動時，請大家斟酌辦理並重視防疫。

在加強食安維護方面，盧秀燕說，中央政府從元旦起開放萊豬進口，市府從元旦起開始稽查，共稽查74家業者，全數符合規定，市府堅持跟大家站在一起守護台中食安，稽查工作必須持之以恆，因為剛開始大家會僥倖避鋒頭，不會馬上就上架，等大家鬆懈後，這些萊豬食品可能悄悄出現，市府會嚴格把關，絕不鬆懈。

盧秀燕接著表示，因為防疫關係，行政院已宣布大型尾牙餐宴不舉辦，但各機關的小型餐會還是可以舉辦，基於中央與地方防疫一致，台中市政府也暫緩尾牙，但只是暫緩尾牙而非取消，因為防疫很重要，但民間經濟也要顧，等待疫情緩和後再擇期舉辦。

盧秀燕指出，要感謝市府團隊過去一年的辛勞，感恩的心意不變，因為大家的努力，市民對台中的光榮感、認同感超過8成，全國第一，這是對全體公務人員最大的肯定與鼓勵，市府會繼續努力。

盧秀燕 尾牙 台中市

延伸閱讀

防疫優先中市府尾牙暫緩 盧秀燕：中央地方一致

關心據點與長輩共餐 盧秀燕：絕不用美國萊豬

影／查萊豬公務員被懲處？盧秀燕：放過基層 衝著首長來

萊豬開放首日盧秀燕帶隊稽查！抽測出爐18件萊劑零檢出

相關新聞

影／南投梅花盛開了！ 遊客進入採單向通行管制

拜幾波寒流所賜，南投縣信義鄉一年一度的梅花季宣告開始，六大賞梅區目前依序綻放中，信義鄉農會看好本周的低溫，有助梅樹進一步...

實施4天 台中公車綁卡扣款異常 交通局：誤扣會退還

台中市雙十公車政策，2021年1月1日起市民限定，須綁卡。不過大學生社群有不少人用悠遊卡丶一卡通或icash卡有扣款記錄...

4人以上發車 南投客運幸福巴士開到魚池國姓

南投客運仁愛鄉幸福巴士將擴大延駛到魚池及國姓兩鄉，台中區監理所表示，未來將與仁愛鄉及埔里鎮既有路線，串聯為共同彈性營業區...

台中綠美圖採故宮級隔震器 109顆隔震成公安守護神

位在水湳經貿園區內的「台中綠美圖」採用與故宮南院相同的隔震系統保護館藏，成為國內首座採用隔震系統的美術館與圖書館。市長盧...

台中一期稻作停灌1.7萬公頃 農業局：17區沒水灌可補償

水情嚴峻，行政院農委會發布新竹丶苗栗丶台中明年一期稻作將停灌，實施補償措施。農業局長蔡精強今天指出，台中農田受影響面積約...

台中環保局長陳宏益真除 處事明快藍綠議員肯定

台中市政府環保局代理局長陳宏益真除，今在市政會議布達。副局長一職由現任環保局主任秘書商文麟升任。市政府建設局總工程司江明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。