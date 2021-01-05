大型尾牙餐宴 盧秀燕：跟進中央暫緩舉辦

年關將屆，台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，因為防疫關係，行政院已宣布大型尾牙餐宴不舉辦，基於中央與地方防疫一致，台中市政府也暫緩尾牙，將擇期再舉辦。

台中市政府今天召開市政會議，盧秀燕在會中表示，新的一年到來，請大家繼續努力，舊曆年也快到了，這期間還有許多工作，必須繼續努力及加強，例如防疫工作，由於現在疫情比去年升高一點，大家還是要抱持戰戰兢兢、如履薄冰的心情來防疫，各局處及區公所在舉辦年節活動時，請大家斟酌辦理並重視防疫。

在加強食安維護方面，盧秀燕說，中央政府從元旦起開放萊豬進口，市府從元旦起開始稽查，共稽查74家業者，全數符合規定，市府堅持跟大家站在一起守護台中食安，稽查工作必須持之以恆，因為剛開始大家會僥倖避鋒頭，不會馬上就上架，等大家鬆懈後，這些萊豬食品可能悄悄出現，市府會嚴格把關，絕不鬆懈。

盧秀燕接著表示，因為防疫關係，行政院已宣布大型尾牙餐宴不舉辦，但各機關的小型餐會還是可以舉辦，基於中央與地方防疫一致，台中市政府也暫緩尾牙，但只是暫緩尾牙而非取消，因為防疫很重要，但民間經濟也要顧，等待疫情緩和後再擇期舉辦。

盧秀燕指出，要感謝市府團隊過去一年的辛勞，感恩的心意不變，因為大家的努力，市民對台中的光榮感、認同感超過8成，全國第一，這是對全體公務人員最大的肯定與鼓勵，市府會繼續努力。