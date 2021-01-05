影／南投梅花盛開了！ 遊客進入採單向通行管制

拜幾波寒流所賜，南投縣信義鄉一年一度的梅花季宣告開始，六大賞梅區目前依序綻放中，信義鄉農會看好本周的低溫，有助梅樹進一步催花結果，本周日將在牛稠坑柳家梅園舉辦「踏雪尋梅」主題日趣味競賽，屆時從柳家梅園第1出入口到附近的汪家梅園路段，將規畫為行人徒步區，一律禁止停車，呼籲遊客配合。

信義鄉農會指出，鄉內梅樹超過20萬棵，本周起賞梅將進入高峰，主要賞梅景點包括外坪頂、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地，因為賞梅景點多、海拔差異，六大賞梅區目前的花況，依序為梅子夢工廠5至7成、同富外坪頂3至5成、牛稠坑（柳家梅園）2至5成、風櫃斗3至5成，而烏松崙以及土場梅區目前很多仍為花苞。

梅子夢工廠廠長張志雄說，今年信義鄉梅花季有報復性盛開的情況，相信遊客今年來到信義鄉，可望欣賞到不錯花況；受惠入冬以來幾次寒流低溫，不少梅樹已綻放雪白花朵，上午繞巡視鄉內各梅區，雖然有很多祕境開的也不錯，但是因為路途遙遠以及狹窄，不建議遊客前往，花季期間盼遊客遵照警局規畫的路徑賞花。

信義警分局表示，因應可能出現的大量賞梅車潮，在投91線（原投59線）從烏松崙往風櫃斗，一直進到牛稠坑等傳統賞梅區，牛稠坑梅區除當地居民外，其他車輛不得由聯外道路新鄉路進入牛稠坑，新鄉村居民也不能駕車由新鄉路進入牛稠坑，但公務或經申請許可者除外。