快訊

副機師遭爆居檢未滿偷打高球 華航證實：從重議處

寒流挾雨來襲！這天最冷急凍5度 明中南部就有望下雪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投梅花盛開了！ 遊客進入採單向通行管制

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
遊客開車進入投91線的傳統梅區，皆採單向通行管制，賞梅後統一從牛稠坑循新鄉路接往省道台21線離開，禁止從原路折返。圖／信義分局提供
遊客開車進入投91線的傳統梅區，皆採單向通行管制，賞梅後統一從牛稠坑循新鄉路接往省道台21線離開，禁止從原路折返。圖／信義分局提供

拜幾波寒流所賜，南投縣信義鄉一年一度的梅花季宣告開始，六大賞梅區目前依序綻放中，信義鄉農會看好本周的低溫，有助梅樹進一步催花結果，本周日將在牛稠坑柳家梅園舉辦「踏雪尋梅」主題日趣味競賽，屆時從柳家梅園第1出入口到附近的汪家梅園路段，將規畫為行人徒步區，一律禁止停車，呼籲遊客配合。

信義鄉農會指出，鄉內梅樹超過20萬棵，本周起賞梅將進入高峰，主要賞梅景點包括外坪頂、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地，因為賞梅景點多、海拔差異，六大賞梅區目前的花況，依序為梅子夢工廠5至7成、同富外坪頂3至5成、牛稠坑（柳家梅園）2至5成、風櫃斗3至5成，而烏松崙以及土場梅區目前很多仍為花苞。

梅子夢工廠廠長張志雄說，今年信義鄉梅花季有報復性盛開的情況，相信遊客今年來到信義鄉，可望欣賞到不錯花況；受惠入冬以來幾次寒流低溫，不少梅樹已綻放雪白花朵，上午繞巡視鄉內各梅區，雖然有很多祕境開的也不錯，但是因為路途遙遠以及狹窄，不建議遊客前往，花季期間盼遊客遵照警局規畫的路徑賞花。

信義警分局表示，因應可能出現的大量賞梅車潮，在投91線（原投59線）從烏松崙往風櫃斗，一直進到牛稠坑等傳統賞梅區，牛稠坑梅區除當地居民外，其他車輛不得由聯外道路新鄉路進入牛稠坑，新鄉村居民也不能駕車由新鄉路進入牛稠坑，但公務或經申請許可者除外。

此外，賞梅期間若遇例假日，遊客開車進入投91線的傳統梅區，皆採單向通行管制，在賞完梅花後，統一從牛稠坑循新鄉路接往省道台21線離開，禁止從原路折返，以免山區路幅狹小，衍生回堵或事故。

南投縣信義鄉一年一度的梅花季宣告開始，六大賞梅區目前依序綻放中。記者黑中亮／攝影
南投縣信義鄉一年一度的梅花季宣告開始，六大賞梅區目前依序綻放中。記者黑中亮／攝影
南投縣信義鄉一年一度的梅花季宣告開始，六大賞梅區目前依序綻放中。記者黑中亮／攝影
南投縣信義鄉一年一度的梅花季宣告開始，六大賞梅區目前依序綻放中。記者黑中亮／攝影

賞梅 梅花 低溫

延伸閱讀

影／南投縣長帶頭查萊豬 林明溱：敢賣就貼「萊豬專賣店」

南投最美「錫葉藤隧道」紫爆！埔里農場花海免費賞，紫色浪漫提前盛放

影／疑感情糾紛 南投男街頭討抱不成持刀刺殺女

桃園角板山梅園、石門水庫 梅花綻放中

相關新聞

影／南投梅花盛開了！ 遊客進入採單向通行管制

拜幾波寒流所賜，南投縣信義鄉一年一度的梅花季宣告開始，六大賞梅區目前依序綻放中，信義鄉農會看好本周的低溫，有助梅樹進一步...

實施4天 台中公車綁卡扣款異常 交通局：誤扣會退還

台中市雙十公車政策，2021年1月1日起市民限定，須綁卡。不過大學生社群有不少人用悠遊卡丶一卡通或icash卡有扣款記錄...

4人以上發車 南投客運幸福巴士開到魚池國姓

南投客運仁愛鄉幸福巴士將擴大延駛到魚池及國姓兩鄉，台中區監理所表示，未來將與仁愛鄉及埔里鎮既有路線，串聯為共同彈性營業區...

台中綠美圖採故宮級隔震器 109顆隔震成公安守護神

位在水湳經貿園區內的「台中綠美圖」採用與故宮南院相同的隔震系統保護館藏，成為國內首座採用隔震系統的美術館與圖書館。市長盧...

台中一期稻作停灌1.7萬公頃 農業局：17區沒水灌可補償

水情嚴峻，行政院農委會發布新竹丶苗栗丶台中明年一期稻作將停灌，實施補償措施。農業局長蔡精強今天指出，台中農田受影響面積約...

台中環保局長陳宏益真除 處事明快藍綠議員肯定

台中市政府環保局代理局長陳宏益真除，今在市政會議布達。副局長一職由現任環保局主任秘書商文麟升任。市政府建設局總工程司江明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。