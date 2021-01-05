雙十公車已綁卡仍遭扣款 中市府主動聯繫退款

台中市雙十公車優惠新制「市民限定」上路4天，有民眾反應已綁卡但搭車仍遭扣款，市議員質疑，系統出錯還是根本沒做好。台中市交通局表示，廠商主動聯繫退款，並提供禮券、點數補償。

台中市雙十公車優惠新制「市民限定」1月1日起正式上路，全市237個公車路線同步實施新制，市民使用已綁定的電子票證搭乘市公車即可享搭車10公里免費、超過10公里只要新台幣10元的優惠。

優惠方案上路才4天，民進黨籍市議員賴佳微、江肇國、周永鴻、邱素貞就接獲民眾陳情，已完成綁卡但刷卡仍遭扣款，icash2.0卡、一卡通都有異常。賴佳微痛批，民眾綁卡綁心酸的。

江肇國表示，出現錯誤扣款，交通局回覆是機器故障導致使用icash卡會扣錢，建議民眾自行改綁其他張卡片。市府接獲問題不改善，要求民眾綁其他卡，卸責風格再現。

周永鴻則說，多次指出花博卡可用在公車優惠市民優先的政策上，對市民方便也避免增加基層的工作負擔。但台中市府另立綁卡機制，出現重大的瑕疵造成市民困擾，也忙翻基層公務員。

邱素貞指出，綁卡的民眾僅佔三成之低，也有不少民眾反應綁卡點過少、過於麻煩而放棄綁卡，錯失市民的優惠，綁卡機制恐成擾民政策。

台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，目前綁卡累計已有100多萬筆，有狀況的個案占0.03％。追蹤錯誤原因，因icash卡機組的外縣市公車驗票機韌體程式未更新，導致民眾刷卡時資料被複寫，發生異常扣款狀況，已要求票證公司修改、更新程式。

陳文政指出，票證公司將主動聯繫民眾退還誤扣款項，並提供禮券、點數補償民眾。