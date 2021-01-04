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台中港外海捕烏魚 意外捕到4000多公斤白帶魚

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
今天有漁船在台中港外海，捕到4000多公斤白帶魚。記者游振昇/攝影
今天有漁船在台中港外海，捕到4000多公斤白帶魚。記者游振昇/攝影

今天原要圍捕烏魚的蘇澳籍新滿榮16號等5艘漁船，清晨在台中港外海下網捕魚時，未捕獲烏魚，卻意外捕到大批白帶魚，共重4000多公斤，運抵梧棲漁港拍賣，漁民高興捕到這批意外「白金」。

新滿榮16號、龍榮2號、滿隆億號、昌鴻滿號、天成168號等5艘漁船，昨晚出海在台中港外海要圍捕烏魚作業，但烏魚一直沒有上網。

今天清晨，海面卻出現白亮亮的白帶魚金光閃閃，立即下網圍捕，漁民轉憂為喜，露出高興的笑容，共捕到4000公斤白帶魚。

梧棲漁港魚貨拍賣場今天堆放一桶桶魚貨，幾乎都是銀白色的白帶魚，大尾每公斤350至450元、中尾280至300元、小尾200至150元左右，白帶魚一上岸，魚販立即將它分級加冰塊保鮮，運往各大市場販售，吸引許多好奇民眾圍觀。

台中區漁會總幹事趙朝森表示，白帶魚具經濟價值，大多棲息在中底層水域，屬於洄游類魚種，每年的10月至隔年2月是捕白帶魚季節，現在白帶魚大又肥美，肉鮮味甜、肉質細緻。

漁民 梧棲

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