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綠鬣蜥過馬路 彰化網友驚呼：蔬菜產區淪陷了嗎？
外來種生物綠鬣蜥在台灣沒天敵，在台灣南部大量繁殖，啃食農作物和挖洞築巢，破壞台灣農業生態。彰化縣綠鬣蜥大本營在二林溪，但近日被發現向北挺進彰化平原蔬菜區，彰化網友目睹綠鬣蜥過馬路，爬進埔鹽鄉成功路邊的農田排水，忍不住驚呼「溪湖也淪陷了嗎？」
政府農政單位研判，綠鬣蜥可能10年前開始被棄養，台灣南部亞熱帶氣候較適合牠們生長。屏東縣今年9個月抓到5000多隻，彰化縣消防局東區消防分隊多年前在大肚溪沿岸村里抓到長逾1公尺的成年綠鬣蜥，可見牠們那時已經進入彰化縣，但彰南二林溪被公認為最大繁殖地。
網友Lokai Saxon在臉書社群網站發布影片，上周路過埔鹽鄉成功路，拍到綠鬣蜥過馬路，直接跑進路邊的排水，因埔鹽鄉毗鄰溪湖鎮，溪湖與埔鹽是彰化縣的重要蔬菜產區，而綠鬣蜥喜愛吃蔬菜等植物葉子，讓網友忍不住驚呼「溪湖也淪陷了嗎？」
埔鹽鄉已有鄉民主動擔任「獵人」前往搜尋綠鬣蜥，但找了多天，並無所獲。彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖指出，綠鬣蜥有回家的習慣，民眾最好在不驚擾的情況下捕捉，以免牠們受到驚嚇奔逃四散，造成族群擴散，反而不利防治。
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