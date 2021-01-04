盛唐九褔致40人鉛中毒 中市府再開罰停業3個月

盛唐、九褔中醫診所因不當醫療去年底遭起訴，自行停業至1月5日，中市衛生局連月調查，鉛中毒人數累計40人，今天再依違反醫療法，各處新台幣50萬、30萬罰緩，勒令停業3個月。

因前台中市議長張宏年一家4口去年6月鉛中毒送醫，張宏年兒子、市議員張彥彤將全家服用的中藥粉提供台中市衛生局檢驗，複驗結果藥包中鉛、汞含量都超標，讓鉛中毒案件曝光。

台中地檢署會同相關人員109年8月6日兵分多路展開搜索，衛生局依照違反醫療法，裁處盛唐中醫新台幣50萬元，勒令停業2個月，九褔中醫診所裁罰30萬元、勒令停業1個月。

台中地檢署連月偵辦，109年12月1日盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、欣隆藥業公司負責人歐國樑，涉違藥師法、刑法等罪嫌遭起訴，法官裁定交保，盛唐、九褔自行停業至110年1月5日。

台中市衛生局今天表示，自8月起持續調查鉛中毒人數不斷攀升，截至目前，血中鉛中毒人數已累計40人(盛唐28人、九褔12人)，今天依違反醫療法，從事危害人體健康等不正當業務規定，分別再開罰50萬、30萬，並勒令停業至110年4月5日。

另外，衛生局依醫師法「業務上重大或重複發生過失行為」及「執行業務違背醫學倫理」，將呂世明及洪彰宏移付懲戒，屆時將由醫懲會委員合議做出決定，最重將面臨「廢止醫師證書」處分。