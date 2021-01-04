快訊

台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

鴻海為何大漲？原來是外資喊這個「驚天價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盛唐九褔致40人鉛中毒 中市府再開罰停業3個月

中央社 / 台中4日電
台中盛唐中醫診所在鉛中毒案爆發後停診，至今大門深鎖未營業。聯合報系記者趙容萱／攝影
台中盛唐中醫診所在鉛中毒案爆發後停診，至今大門深鎖未營業。聯合報系記者趙容萱／攝影

盛唐、九褔中醫診所因不當醫療去年底遭起訴，自行停業至1月5日，中市衛生局連月調查，鉛中毒人數累計40人，今天再依違反醫療法，各處新台幣50萬、30萬罰緩，勒令停業3個月。

因前台中市議長張宏年一家4口去年6月鉛中毒送醫，張宏年兒子、市議員張彥彤將全家服用的中藥粉提供台中市衛生局檢驗，複驗結果藥包中鉛、汞含量都超標，讓鉛中毒案件曝光。

台中地檢署會同相關人員109年8月6日兵分多路展開搜索，衛生局依照違反醫療法，裁處盛唐中醫新台幣50萬元，勒令停業2個月，九褔中醫診所裁罰30萬元、勒令停業1個月。

台中地檢署連月偵辦，109年12月1日盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、欣隆藥業公司負責人歐國樑，涉違藥師法、刑法等罪嫌遭起訴，法官裁定交保，盛唐、九褔自行停業至110年1月5日。

台中市衛生局今天表示，自8月起持續調查鉛中毒人數不斷攀升，截至目前，血中鉛中毒人數已累計40人(盛唐28人、九褔12人)，今天依違反醫療法，從事危害人體健康等不正當業務規定，分別再開罰50萬、30萬，並勒令停業至110年4月5日。

另外，衛生局依醫師法「業務上重大或重複發生過失行為」及「執行業務違背醫學倫理」，將呂世明及洪彰宏移付懲戒，屆時將由醫懲會委員合議做出決定，最重將面臨「廢止醫師證書」處分。

衛生局 中毒 中醫

延伸閱讀

鉛中毒一人賠100萬沒誠意？呂世明喊冤：議員要7000萬

台中前議長張宏年鉛中毒指數367 兒子：父親已像植物人

鉛中毒案40人受毒害！ 涉案名醫能復業？將移醫懲會審議

鉛中毒案中醫師交保 盛唐九褔自行停業至明年1/5

相關新聞

候鳥疑遭風機葉片擊落死亡 能源商：已預留航道給鳥飛

彰化縣海岸有99座岸上風機，縣野鳥學會發現芳苑鄉海堤有候鳥濱鷸疑似被岸上風機的風扇擊落，墜地死亡，觀測員把鳥屍送往南投特...

綠鬣蜥過馬路 彰化網友驚呼：蔬菜產區淪陷了嗎？

外來種生物綠鬣蜥在台灣沒天敵，在台灣南部大量繁殖，啃食農作物和挖洞築巢，破壞台灣農業生態。彰化縣綠鬣蜥大本營在二林溪，但...

盛唐九褔致40人鉛中毒 中市府再開罰停業3個月

盛唐、九褔中醫診所因不當醫療去年底遭起訴，自行停業至1月5日，中市衛生局連月調查，鉛中毒人數累計40人，今天再依違反醫療...

洋紅風鈴木美炸了 崙雅國小旁大家打卡拍美照

彰化縣社頭鄉崙雅國小洋紅風鈴木開花美炸了，從元旦起就有不少民眾去打卡，崙雅校長楊万興說，今年花提早半個月開，以往都是一、...

台中舊市區通盤檢討 1月開7場說明會

台中市政府辦理台中市都市計畫，舊有市區及一至五期市地重劃地區細部計畫第三次通盤檢討，即日起公開展覽。都發局1月6﹑7﹑8...

彰化保留最完整眷村 中興莊將打造為武術及青創基地

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是國防部前部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。