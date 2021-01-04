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候鳥疑遭風機葉片擊落死亡 能源商：已預留航道給鳥飛
彰化縣海岸有99座岸上風機，縣野鳥學會發現芳苑鄉海堤有候鳥濱鷸疑似被岸上風機的風扇擊落，墜地死亡，觀測員把鳥屍送往南投特有生物研究保育中心鑑定真正死因；能源科技公司表示，4家能源投資商設置岸上風機時，預留航道給野鳥飛行，廠商將進一步了解狀況和妥善處理。
濱鷸屬水鳥冬季飛到台灣西海岸沙岸度冬，自從施工樹立岸上風機以來，生態保育團體關切對鳥類等野生動物的影響，彰化縣漢寶濕地每年有數以千計水鳥漲潮時進入魚塭堤防棲息，退潮時到潮間帶覓食，生態保育團體呼籲政府重視小面積分批設置岸上風機，涉嫌規避環評法規的問題，結果是岸上風機照樣依照計畫樹立。
彰化縣野鳥學會觀測員3日下午發現濱鷸屬水鳥掉落岸上風機下方，有明顯外傷及血漬，疑似遭擊落墜地身亡，除了把牠送到特生忠鑑定死因，也希望能源科技公司加強防護，實踐公司設立宗旨愛護自然環境。
能源科技公司今天表示，當初雖未做環評，但與彰化縣野鳥學會等生態團體說明維護自然生態的作法，當地4家能源投資公司合議預留空間不樹立岸上風機，這個空間是航道給野鳥飛行，能源科技公司也雇用在地民眾巡邏有無傷鳥，從沒接獲通報野鳥被岸上風機的葉片打傷，公司將了解狀況並聯繫生態保育團體作妥善處置。
彰化縣政府統計，彰化縣陸域（岸上）風機集中彰濱工業區，從伸港到鹿港共有77座，芳苑鄉王功漁港旁10座，再加上芳苑鄉樹立12座，加起來近百座。
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