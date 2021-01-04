彰化保存完整眷村 中興莊規劃文化園區

被列為歷史建築的彰化中興莊是彰化縣內保存最完整的眷村，縣府有意將中興莊打造成為眷村文化園區，目前規劃先針對部分的眷舍進行整修，試辦打造成為青年文創基地。

根據文化部文化資產網的資料，被列為歷史建築的彰化中興莊，原有的110原始住戶都是山東青島保安旅將軍高芳先的子弟兵以及其眷屬，在民國38年6月2日分別由青島搭乘「渤海輪」、靈山島乘坐「利華輪」來台，隨即轉往海南島剿匪，最後落腳彰化。

彰化中興村荒廢已久，原本的住戶也都已經搬離，彰化縣文化局有意將中興莊推動成為眷村文化園區，今天上午舉辦規劃說明會，彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬、彰化縣中興莊村人文協進會理事長高華國等人都出席說明會。

張雀芬指出，中興莊是彰化現今唯一保存最完整的眷村，也是國防部選定全國13處眷村文化保存區之一，全區佔地約4000多坪，共計66棟建築，縣府向國防部爭取到眷村文化保存計畫補助開辦費新台幣3400萬元，文化部再造歷史現場計畫補助480萬元，配合縣府自籌款120萬元，今年啟動計畫。

張雀芬說，縣府將先分期進行眷舍修繕工作，第一期先整修10多棟眷舍，未來試辦青創基地；也規劃在園區內設故事館、青創基地等多元空間，也融入眷村飲食，讓彰化市也有青創基地示範點。

高華國則指出，當年撤退時可媲美敦克爾克大撤退，這個眷村最大的特色就是沒有一戶是一樣的，諸如此類的歷史故事還有許多，因此中興莊眷村非常具有歷史張力，知名導演朱延平也曾想來這拍電影，如果可以設立展館，相信中興莊一定可以成功活化。

彰化社區大學主任秘書楊秋蘋說，先前文化局已請建築師針對中興莊作了詳細的文史調查研究，建議可在原有的調查研究基礎下，融合多元彰化在地和外省眷村的文化、歷史等地方創生元素，結合八卦山在地文史戰爭英雄人物長年浴血抗清、抗日、剿匪、中興台灣的血淚奮鬥史在中興莊「聚落建築群」原址打造故事館。