台中舊市區通盤檢討 1月開7場說明會

台中市政府辦理台中市都市計畫，舊有市區及一至五期市地重劃地區細部計畫第三次通盤檢討，即日起公開展覽。都發局1月6﹑7﹑8﹑13日分別在西屯區、北屯區、西區、 東區、北區、南區、南屯區公所開說明會，期盼透過說明會廣泛蒐集地方民意。

都發局表示，第二次通盤檢討案，自2013年10月公告發布實施，已達年限，市府一併通盤檢討。

都發局指出，此計畫區範圍涵蓋台中市中區、西區及北區的全部，以及南區、東區、 西屯區、南屯區、北屯區的部分土地，包含台中市8個行政區。

有關都市計畫圖重製部分，主要依重製會研商決議，參考原規劃及實地情形調整計畫道路位置；另考量市容觀瞻及維護交通安全，增設道路截角，配合現況變更為道路用地。

都發局說明，配合柳川排水河川區劃設範圍，調整附近道路系統及開放空間系統，增設綠地及廣場用地；針對土地使用分區管制要點內容，配合相關法令進行檢討，朝化繁為簡方向修訂，使民眾更容易判斷及瞭解土地使用管制內容。

都發局強調，計畫目前仍屬草案階段，民眾如有相關意見，可以書面載明陳情位置﹑建議事項及理由，向都發局提出建議。相關都市計畫資料可於都發局網站下載閱覽