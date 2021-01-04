快訊

新冠境外移入+3 分別自菲、法、多明尼加

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中舊市區通盤檢討 1月開7場說明會

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中舊市區及1到5期細部計畫將通盤檢討。圖/台中市政府提供
台中舊市區及1到5期細部計畫將通盤檢討。圖/台中市政府提供

台中市政府辦理台中市都市計畫，舊有市區及一至五期市地重劃地區細部計畫第三次通盤檢討，即日起公開展覽。都發局1月6﹑7﹑8﹑13日分別在西屯區、北屯區、西區、 東區、北區、南區、南屯區公所開說明會，期盼透過說明會廣泛蒐集地方民意。

都發局表示，第二次通盤檢討案，自2013年10月公告發布實施，已達年限，市府一併通盤檢討。

都發局指出，此計畫區範圍涵蓋台中市中區、西區及北區的全部，以及南區、東區、 西屯區、南屯區、北屯區的部分土地，包含台中市8個行政區。

有關都市計畫圖重製部分，主要依重製會研商決議，參考原規劃及實地情形調整計畫道路位置；另考量市容觀瞻及維護交通安全，增設道路截角，配合現況變更為道路用地。

都發局說明，配合柳川排水河川區劃設範圍，調整附近道路系統及開放空間系統，增設綠地及廣場用地；針對土地使用分區管制要點內容，配合相關法令進行檢討，朝化繁為簡方向修訂，使民眾更容易判斷及瞭解土地使用管制內容。

都發局強調，計畫目前仍屬草案階段，民眾如有相關意見，可以書面載明陳情位置﹑建議事項及理由，向都發局提出建議。相關都市計畫資料可於都發局網站下載閱覽

台中市 都市計畫 東區

延伸閱讀

NBA／太陽拚31分逆轉飲恨 喬治率快艇奪西區龍頭

重購退土增稅 北市全面清查

台中大里74號道路草湖匝道興建 民房挪移3公尺配合

高雄房市三熱區 建商搶地

相關新聞

洋紅風鈴木美炸了 崙雅國小旁大家打卡拍美照

彰化縣社頭鄉崙雅國小洋紅風鈴木開花美炸了，從元旦起就有不少民眾去打卡，崙雅校長楊万興說，今年花提早半個月開，以往都是一、...

台中舊市區通盤檢討 1月開7場說明會

台中市政府辦理台中市都市計畫，舊有市區及一至五期市地重劃地區細部計畫第三次通盤檢討，即日起公開展覽。都發局1月6﹑7﹑8...

彰化保留最完整眷村 中興莊將打造為武術及青創基地

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是國防部前部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出...

廣角鏡／青花瓷 山水畫創作　　

青花瓷上也能作畫，彰化藝術館最近展出「心月造境」，由老師卓麗秋依意念雕琢，共有大小青花瓷8、90件，包括茶組、薰香器、花...

稻田抗旱措施 農民盼完整配套

台灣水情吃緊，農糧署副署長蘇茂祥昨到台中大甲、外埔說明稻作「4選3」政策，希望農民輪做旱作，因應缺水危機。

防疫納餐飲評核 彰化79家優、良級

彰化縣府針對業者餐飲衛生管理評核，今年因新冠肺炎疫情肆虐評核加嚴，將「防疫項目」納入評比，選出「優級」59家、「良級」有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。