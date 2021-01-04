聽新聞
test
0:00 / 0:00
關心據點與長輩共餐 盧秀燕：絕不用美國萊豬
1月1日起中央開放美國萊豬進口，台中市政府祭出5大作為，加強稽查抽驗，台中市長盧秀燕今天訪視台中市麥之鄉產業發展協會，關心據點長輩共餐狀況，她強調台中市430處據點都選用認證安全食材，絕不用美國萊豬，包括政府相關的醫療和教育與弱勢團體機構，都不能使用萊豬。
盧秀燕到據點為長輩打菜，也了解食材來源，其中一道「阿嬤的滷肉」，標示產地是台灣豬，盧秀燕表示，台中市食安自治條例2017年就已增訂豬肉及相關產製品瘦肉精「零檢出」，針對行政院上月31日宣告部分條文無效，台中市政府深感遺憾，無法認同。食安標準不能打折，台中市將擴大10倍查驗量能，加強稽查市場和輸入源頭，更領先全國，推出最嚴格審核的「牛豬產品無瘦肉精金標章」。所有肉品查驗結果，都會公告在市府萊豬牛宣導專區網頁，也鼓勵民眾舉發不法業者。
台中市社會局表示，中市現有430處社區照顧關懷據點，其中397處提供共餐服務，共餐比例達92%，食材由據點自行購買、鄰里間互助提供、或媒合食物銀行等公私部門物資。除了利用FB和媒體加強宣導，社會局也在訪視和聯繫會議上，要求據點掌握共餐食材來源。
社會局表示，包含老人福利機構、兒少機構、身障機構、托嬰中心及社區照顧關懷據點，一共619家供餐的社會局業管機構單位，已經全數張貼「牛哥豬弟」標章；社會局嚴格執行瘦肉精食安監控計畫，今年3月底前將完成250家（含200處據點）肉品標示查核，標示不實者交由衛生局裁罰；社會局藉由採購契約、補助規範、評鑑考核等機制輔導機構單位，供應膳食一律使用國產生鮮肉品。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言