關心據點與長輩共餐 盧秀燕：絕不用美國萊豬

1月1日起中央開放美國萊豬進口，台中市政府祭出5大作為，加強稽查抽驗，台中市長盧秀燕今天訪視台中市麥之鄉產業發展協會，關心據點長輩共餐狀況，她強調台中市430處據點都選用認證安全食材，絕不用美國萊豬，包括政府相關的醫療和教育與弱勢團體機構，都不能使用萊豬。

盧秀燕到據點為長輩打菜，也了解食材來源，其中一道「阿嬤的滷肉」，標示產地是台灣豬，盧秀燕表示，台中市食安自治條例2017年就已增訂豬肉及相關產製品瘦肉精「零檢出」，針對行政院上月31日宣告部分條文無效，台中市政府深感遺憾，無法認同。食安標準不能打折，台中市將擴大10倍查驗量能，加強稽查市場和輸入源頭，更領先全國，推出最嚴格審核的「牛豬產品無瘦肉精金標章」。所有肉品查驗結果，都會公告在市府萊豬牛宣導專區網頁，也鼓勵民眾舉發不法業者。

台中市社會局表示，中市現有430處社區照顧關懷據點，其中397處提供共餐服務，共餐比例達92%，食材由據點自行購買、鄰里間互助提供、或媒合食物銀行等公私部門物資。除了利用FB和媒體加強宣導，社會局也在訪視和聯繫會議上，要求據點掌握共餐食材來源。