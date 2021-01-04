彰化保留最完整眷村 中興莊將打造為武術及青創基地

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是國防部前部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年，由於屋舍保存完整也富有動人歷史故事，去年登錄為歷史建築，經彰化縣政府向國防部及文化部爭取經費，今年將啟動打造為眷村文化園區，縣長王惠美今天勘察時還表示，將規畫為青創及武術基地。

高芳先在抗日時，在山東率領「嶗山之獅」91師「大刀隊」享有盛名，政府來台後，與舊屬定居在中興莊；中興莊占地4000多坪，原有住戶110棟眷戶，建築形式為RC磚造平房，其中66棟房舍登錄為歷史建築。由於土地為政治作戰局及國有財產署所有，後經國軍老舊眷村文化保存計畫審議會決議，2012年選定中興莊為眷村文化保存區13處之一。

彰化縣政府除向國防部申請眷村文化保存計畫補助開辦費3400萬元之外，並向文化部提案爭取再造歷史現場計畫480萬元，配合縣府自籌款120萬元， 辦理彰化中興莊的文化保存與維護，結合彰化在地的人、文、地景、產、食、育、樂、住、行等概念，規畫「彰化中興莊眷村文化園區」，並將規畫為故事館、青創基地等多元空間，並融入眷村飲食，預定兩年後成為彰化市的青創基地示範點，並從今年啟動，今天舉辦規畫說明會，軍方及眷戶、民代及地方人士均前往關心。

中興莊也是彰化縣唯一保存最完整的眷村，中興莊眷戶遷往太極新村後，目前極為殘破形同廢墟，但建築尚稱完整，縣長王惠美由中興莊村長、即高華柱的堂弟高華國陪同，深入巷內察看，高華同說，中興莊除了有山東移民的動人歷史故事外，所有66棟房舍完全不同，均有不同特色。