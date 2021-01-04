今年上課第一天 中市教育局長親查學校午餐豬肉

今天是今年學校上課第一天，台中市教育局長楊振昇清晨7時即親赴南屯區的惠文國小，抽查學校採購的午餐豬肉是否含萊克多巴胺，並藉此宣示台中市守護學童吃的安全的決心。

楊振昇選擇清晨前往，是因為此時也正是學校委外廠商把採購食材運抵學校，並展開午餐製作的時候。楊振昇一行抵達學校時，先查驗所有食材是否都具備食安的標章和來源證明，接著再請學校營養師取新鮮豬肉血水，用已配發的試劑進行測試；直到約等了5至10分鐘試劑紙上出現兩條線，才確定豬肉不含萊劑而通過測試。

楊振昇說，今天是今年的上課第一天，選擇今天前往惠文國小，最主要是查看學校有無落實檢測。而且，雖然教育部已宣布學校營養午餐都要用國產豬，但是站在主管機關立場，以及市長盧秀燕宣示守護學童午餐安全，因此特別前往。

楊振昇強調，目前國小的午餐多採公辦民營，因為實際採購並烹飪由業者負責，因此教育局也在上個月15日指示學校和所有業者換約完成，明白簽定也就是若發現有使用萊豬情形，將予以罰鍰、中止契約同時永不錄用。