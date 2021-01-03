彰化各鄉鎮津貼禮金不斷加碼 減緩人口流失

彰化縣各鄉鎮為了減緩人口流失、並刺激生育率，社會福利不斷加碼，埔鹽鄉從今年元旦起開始發放產婦做月子津貼每胎6000元，目前彰化縣生育津貼及做月子津貼，全縣最高的是伸港鄉去年起開始發放的1萬6000元做月子津貼，等於生一胎可領縣府3萬元津貼加公所津貼共4萬6000元，第二名是北斗鎮的每胎1萬元。

彰化縣面臨人口流失，不少彰化縣民移居到臨近台中市，彰化縣民政處統計到去年底彰化縣人口為126萬6670人，而各鄉鎮為了減緩人口流失，社會福利不斷加碼。

除了彰化縣府發放的生育補助每胎3萬元，目前彰化縣加碼最高的鄉鎮是伸港鄉去年起開始發放的1萬6000元做月子津貼，第二名是北斗鎮加碼每名1萬元，彰化市雖每胎5000元，但若三胞胎則跳級補助3萬元、四胞胎以上補助10萬元。

鹿港鎮則每胎生育津貼6600元，大村、社頭、埔鹽鄉生育津貼均是6000元，員林市則以「新生兒營養補助」名目每名也是6000元。

除了生育津貼相關生育補助，大村鄉公所今年起也要至少發2000元振興經濟暨關懷鄉民禮金，為此公所得編列約7500萬元，由於大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例訂出每名鄉民每年禮金上限為6000元，公所擬今年中秋節還會再發放第二波振興禮金，而今年為鄉民保的意外險也提高到100萬元，不少人因此真的遷戶口到大村鄉，大村鄉能大手筆發放禮金，則是因受惠於正新輪胎創辦人羅結夫人的高額遺產稅。

員林市公所今年也將發放幸福卡，可免費搭乘幸福巴士，將結合電子支付功能的「幸福卡」目前正在接洽悠遊卡公司和一卡通的平台，預計3月發放，未來幸福卡還會結合店家做折扣優惠。