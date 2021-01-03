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神農獎新品種櫻花「報春」亮相 紅紫浪漫可平地種
彰化71歲「神農獎」得主張洲府長期研究與栽培櫻花、梅花，近年成功培育新品種「報春」現已開花，正式對外開放，「報春」開花時桃紅色偏紫、花瓣邊緣呈波浪狀，在風吹拂下更顯浪漫，因逢疫情眾人出不國國旅爆發，預計今年農曆春節前再吸引人潮賞花。
人稱「櫻花張」的張洲府，過去培育熱帶梅花鴛鴦梅、白色福爾摩沙櫻，都讓人驚豔，利用紅色的台灣原生種山櫻，與屬於枝垂櫻品種的白色日本染井吉野櫻配種後，栽培屬於台灣的枝垂櫻，更將成功栽培的枝垂櫻，以自己之名註冊為「洲府枝垂櫻」，完成許多人在平地種櫻花的夢想。
張洲府約4、5年前研發新品種「報春」，屬於山櫻系列的雜交種，經選種、試種後，在平地長得很好，張洲府說，過去還在試驗階段，直到連續幾年生長穩定，今年才正式對外亮相，因花期都是在新春報到，因此命名為「報春」，今年雨水雖少，但品種耐旱、耐熱，現在依然如期盛開，也是園區內最早開的櫻花。
張洲府表示，去年底國旅大爆發，即便還未到主要花季，還是有許多外縣市遊客到園區賞花，比以往增加2成來客量，也有許多民眾買平地櫻花、梅花回家自種，人潮帶來錢潮，還因此設置鴛鴦梅專區讓遊客選購。預計在農曆春節前包括垂櫻、河津櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻等都會盛開，迎接農曆春節的人潮。
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