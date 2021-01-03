快訊

澎恰恰負債2.4億電話求助 吳宗憲出手「3年賺2億」

郡大林道遭露營烤地瓜 野營客致歉：不知嚴重性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神農獎新品種櫻花「報春」亮相 紅紫浪漫可平地種

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化71歲「神農獎」得主張洲府長期研究與栽培櫻花、梅花，近年成功培育新品種「報春」現已開花。記者林敬家／攝影
彰化71歲「神農獎」得主張洲府長期研究與栽培櫻花、梅花，近年成功培育新品種「報春」現已開花。記者林敬家／攝影

彰化71歲「神農獎」得主張洲府長期研究與栽培櫻花梅花，近年成功培育新品種「報春」現已開花，正式對外開放，「報春」開花時桃紅色偏紫、花瓣邊緣呈波浪狀，在風吹拂下更顯浪漫，因逢疫情眾人出不國國旅爆發，預計今年農曆春節前再吸引人潮賞花。

人稱「櫻花張」的張洲府，過去培育熱帶梅花鴛鴦梅、白色福爾摩沙櫻，都讓人驚豔，利用紅色的台灣原生種山櫻，與屬於枝垂櫻品種的白色日本染井吉野櫻配種後，栽培屬於台灣的枝垂櫻，更將成功栽培的枝垂櫻，以自己之名註冊為「洲府枝垂櫻」，完成許多人在平地種櫻花的夢想。

張洲府約4、5年前研發新品種「報春」，屬於山櫻系列的雜交種，經選種、試種後，在平地長得很好，張洲府說，過去還在試驗階段，直到連續幾年生長穩定，今年才正式對外亮相，因花期都是在新春報到，因此命名為「報春」，今年雨水雖少，但品種耐旱、耐熱，現在依然如期盛開，也是園區內最早開的櫻花。

張洲府表示，去年底國旅大爆發，即便還未到主要花季，還是有許多外縣市遊客到園區賞花，比以往增加2成來客量，也有許多民眾買平地櫻花、梅花回家自種，人潮帶來錢潮，還因此設置鴛鴦梅專區讓遊客選購。預計在農曆春節前包括垂櫻、河津櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻等都會盛開，迎接農曆春節的人潮。

彰化71歲「神農獎」得主張洲府種的鴛鴦梅現在已開花5成。記者林敬家／攝影
彰化71歲「神農獎」得主張洲府種的鴛鴦梅現在已開花5成。記者林敬家／攝影

櫻花 梅花 春節

延伸閱讀

旅行社抗疫續拚國旅 雄獅陸海空鳳凰多角化布局

共築「櫻花長城」 汐止忠山里民相揪種樹

空中粉紅繡球花！彰化首波「洋紅風鈴木」搶先滿開炸裂　兩款花色媲美櫻花

回顧日本2020！櫻花、降雨、酷暑、大雪都創紀錄

相關新聞

神農獎新品種櫻花「報春」亮相 紅紫浪漫可平地種

彰化71歲「神農獎」得主張洲府長期研究與栽培櫻花、梅花，近年成功培育新品種「報春」現已開花，正式對外開放，「報春」開花時...

武陵農場果園成一片冰柱美景 緣于美麗的錯誤

美麗的錯誤讓很多人驚艷；山上氣溫低，武陵農場昨晚為了防止桃子園溫室旁的澆灌系統結冰，晚上持續開水，結果今天早上發現，流出...

影／大竹里長宣傳在地美食景點籌拍影片 遊子：想家鄉味了

彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、特色景點影片，一po上網引發討論，有民眾說「想家了...

泰雅原舞邀老師田野訪耆老 搶救泰雅古謠部落再傳唱

台中市傑出演藝團隊「泰雅原舞工坊」與文化局合作，收集及錄製泰雅族部落共10首古謠，透過古謠傳唱，搶救可能失傳的泰雅古謠內...

台中大里74號道路草湖匝道興建 民房挪移3公尺配合

台中市大里區西湖路一處民宅部分土地恰好位在74號道路開闢草湖匝道的用地上，經過市議員蘇柏興和地方人士協調，林姓女屋主同意...

彰化餐飲衛生評核加嚴納入防疫 評出79家優良業者

彰化縣府每年度針對業者餐飲衛生管理評核，今年因新冠肺炎疫情肆虐，評核加嚴，並將防疫項目納入評比，選出「優級」59家、「良...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。