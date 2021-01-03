神農獎新品種櫻花「報春」亮相 紅紫浪漫可平地種

彰化71歲「神農獎」得主張洲府長期研究與栽培櫻花、梅花，近年成功培育新品種「報春」現已開花，正式對外開放，「報春」開花時桃紅色偏紫、花瓣邊緣呈波浪狀，在風吹拂下更顯浪漫，因逢疫情眾人出不國國旅爆發，預計今年農曆春節前再吸引人潮賞花。

人稱「櫻花張」的張洲府，過去培育熱帶梅花鴛鴦梅、白色福爾摩沙櫻，都讓人驚豔，利用紅色的台灣原生種山櫻，與屬於枝垂櫻品種的白色日本染井吉野櫻配種後，栽培屬於台灣的枝垂櫻，更將成功栽培的枝垂櫻，以自己之名註冊為「洲府枝垂櫻」，完成許多人在平地種櫻花的夢想。

張洲府約4、5年前研發新品種「報春」，屬於山櫻系列的雜交種，經選種、試種後，在平地長得很好，張洲府說，過去還在試驗階段，直到連續幾年生長穩定，今年才正式對外亮相，因花期都是在新春報到，因此命名為「報春」，今年雨水雖少，但品種耐旱、耐熱，現在依然如期盛開，也是園區內最早開的櫻花。