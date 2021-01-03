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影／大竹里長宣傳在地美食景點籌拍影片 遊子：想家鄉味了

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、夜市、特色景點影片，一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，想家鄉美食了。圖／翻攝自大竹美食影片
彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、夜市、特色景點影片，一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，想家鄉美食了。圖／翻攝自大竹美食影片

彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、特色景點影片，一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，何炳樺笑說，請在外遊子可以多帶朋友回溪湖吃美食、看美景，推廣在地觀光與經濟。

何炳樺說，推廣在地美食文化，是他從政多年的夢想，3個多月前他開始籌設大竹里宣傳短片，希望介紹在地美食小吃和景點，讓在溪湖努力打拚的人們可以被看見，由大竹里辦公室自籌5萬元拍攝短片，也請里內長輩、社區志工們配合入鏡，影音昨天po上網後，也引發熱烈回響。

影片中介紹溪湖糖廠百年五分車連動的田園風光、里內慶安宮、財安宮土地公廟等廟宇、20公頃的中央公園、楊炭紀念圖書館，成功夜市、有名的溪湖羊肉爐、冰店、越南小吃等各式美食。

何炳樺說，今天不少民眾跟他說，看到影音很驚喜，連在外的孩子都看到了，還說想念家鄉的美食小吃了。很歡迎大家帶朋友們到溪湖玩，品嚐在地小吃，下一波他也希望製作里內美食導覽圖，甚至連結在網路上，讓遊客可以按圖索驥走訪品嚐在地味。

彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、夜市、特色景點影片，一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，想家鄉美食了。圖／翻攝自大竹美食影片
彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、夜市、特色景點影片，一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，想家鄉美食了。圖／翻攝自大竹美食影片
彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、夜市、特色景點影片，一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，想家鄉美食了。圖／翻攝自大竹美食影片
彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺自掏腰包由里辦公室出資拍攝里內美食餐廳小吃、夜市、特色景點影片，一po上網引發討論，有民眾說「想家了」，想家鄉美食了。圖／翻攝自大竹美食影片

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