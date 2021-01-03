聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰雅原舞邀老師田野訪耆老 搶救泰雅古謠部落再傳唱
台中市傑出演藝團隊「泰雅原舞工坊」與文化局合作，收集及錄製泰雅族部落共10首古謠，透過古謠傳唱，搶救可能失傳的泰雅古謠內涵與原音，文化局即日起至110年1月10日在歷史建築林懋陽故居（一德洋樓）辦理成果展覽。文化局將成成果編成「傳唱泰雅古謠一田野文史傳承計畫」希望推廣到學校及社區。
文化局表示，古謠是泰雅族的下一代學習傳統價值與尋根的重要媒介，對泰雅族的歷史、文化藝術與族人探尋自我文化價值極具啟發作用，可惜的是逐漸式微。
泰雅原舞工坊團長黃雅玲表示，多年來為了文化深耕丶培育部落青年學子文化傳承計畫而努力，去年積極收集及撰寫泰雅古謠教材、錄製影音資料，並利用田野調查、深度訪談等方式，讓泰雅古謠傳承有系統性的教材。
泰雅族瑞岩部落的陳雅綺老師將10首古謠翻譯成中文，透過泰雅族高清賢牧師及林淑娥老師教唱、搭配原住民舞蹈，希望泰雅古謠成果向下扎根。另文化局辦理國家文化記憶庫計畫的工作坊，邀老師們到和平國中的古謠吟唱課程任講師。
黃雅玲指出，這次採集的旋律已經在部落傳唱許久，年代通常不可考。高清賢丶林淑娥在1985年間教部落長者歌謠吟唱，重新整理歌謠填詞，因為旋律輕快、歌詞好記，部落婦女朗朗上口並在部落傳唱，凝聚族人的情感，團結部落間的友好情誼。
歌詞內容涵蓋泰雅族的傳統精神與價值、努力工作、團結互助的精神、或是自我勉勵、安分守己、努力提升自己等積極正面的意涵。
黃雅玲説，古謠的創作並非憑空創作，都是部落長輩世代傳承及保存的文化記憶，透過「台中學-文化部推動國家文化記憶庫計畫」的收集、錄製，可以讓這些珍貴的無形文化資產被更多人聽聞及傳唱。更多詳細資料詳見臺中學數位典藏資料庫。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言