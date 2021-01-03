台中大里74號道路草湖匝道興建 民房挪移3公尺配合

台中市大里區西湖路一處民宅部分土地恰好位在74號道路開闢草湖匝道的用地上，經過市議員蘇柏興和地方人士協調，林姓女屋主同意把房屋主體往右挪移3公尺，促成匝道工程順利進行，既不影響工程，又能保住房屋而不必拆，成為地方美談。

西湖里長賴加彬上午說，經過屋主找來移屋的專家，目前準備工作都已就緒，就等明天上午進行移動，地方人士對此都感興奮，因為這離草湖匝道得興完工又已近了一步。

他說，這一挪動仍完全在該屋的圍牆範圍裡，因此面對方屋右側的圍牆不必動，也不影響牆外的道路用地。

蘇柏興服務處指出，這戶民宅興建在建築用地上，完全是合法建築，為取得用地，經東湖里長賴樹清、賴加彬及前代表何志鑫等的反映，由蘇柏興召集交通局、建設局、都發局等相關單位協調處理，在業主林女士顧大局之下，經多次協調終於達成協議，讓工程用地取得達成百分之百的協議價購，避免冗長的徵收程序，讓工程進度提早完成，改善草湖地區交通狀況。