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台中大里74號道路草湖匝道興建 民房挪移3公尺配合
台中市大里區西湖路一處民宅部分土地恰好位在74號道路開闢草湖匝道的用地上，經過市議員蘇柏興和地方人士協調，林姓女屋主同意把房屋主體往右挪移3公尺，促成匝道工程順利進行，既不影響工程，又能保住房屋而不必拆，成為地方美談。
西湖里長賴加彬上午說，經過屋主找來移屋的專家，目前準備工作都已就緒，就等明天上午進行移動，地方人士對此都感興奮，因為這離草湖匝道得興完工又已近了一步。
他說，這一挪動仍完全在該屋的圍牆範圍裡，因此面對方屋右側的圍牆不必動，也不影響牆外的道路用地。
蘇柏興服務處指出，這戶民宅興建在建築用地上，完全是合法建築，為取得用地，經東湖里長賴樹清、賴加彬及前代表何志鑫等的反映，由蘇柏興召集交通局、建設局、都發局等相關單位協調處理，在業主林女士顧大局之下，經多次協調終於達成協議，讓工程用地取得達成百分之百的協議價購，避免冗長的徵收程序，讓工程進度提早完成，改善草湖地區交通狀況。
市府交通局長葉昭甫說，為了草湖匝道興建，市府從前年起努力溝通，去年5月終於獲得130位地主同意，願以價購方式把土地交由政府興建匝道。這戶人家有部分用地位在匝道用地上，市府除了價購這部分土地，也給予遷屋補償，讓林家可以不必拆屋又能配合政府完成工程，可謂兩全齊美。草湖匝道工程8月已開工，預計明年11月完工。
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