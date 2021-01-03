彰化餐飲衛生評核加嚴納入防疫 評出79家優良業者

彰化縣府每年度針對業者餐飲衛生管理評核，今年因新冠肺炎疫情肆虐，評核加嚴，並將防疫項目納入評比，選出「優級」59家、「良級」有20家共79家，衛生局說，優良業者可將標章張貼、置放店面明顯處，與近期彰化縣府推的「無萊豬標章」一起作為消費者用餐選擇的參考。

這次獲獎的餐飲業者包括複合式餐飲業、宴席餐廳、早餐店、速食業、親子餐廳、甜點咖啡廳及連鎖飲料店等，彰化衛生局指出，餐飲衛生管理分級評核的目的，是透過評核方式，激勵業者落實衛生自主管理，保障消費者餐飲衛生安全，每年約有7成獲得優、良級標章。

今年碰上疫情肆虐，彰化評核增加工作人員營業時間應配戴口罩、定時環境消毒、自助取餐區餐點加蓋、提供消費者清潔手部設備及供餐場所入口處張貼「外食用餐衛生守則」等防疫措施查核，衛生局食品科長林毓芬說，中央規定的評核表沒有防疫項目，109年度將防疫項目納入評核是彰化縣特有，業者為讓消費者安心，大都願意投入成本、人力落實，衛生管理更勝以往。

林毓芬也說，這次評核除了看用餐場所品質、廁所衛生管理等，還檢查了許多民眾看不到的地方，包括烹調作業場所、員工個人衛生管理、以及食材來源及公開資訊，包括牛肉原產地、火鍋湯底成分、重組肉、飲料含糖量、基因改造原料標示等都須依法規清楚揭露。