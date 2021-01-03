彰化低碳宮廟標章 新年度突破有20家通過認證

宮廟環保已成趨勢，彰化109年度共有20家宗教場所響應環保低碳作為獲低碳認證標章，比上年度增加4倍，減香減金紙是必備條件外，彰化縣府借鑑日前台北市萬華青山宮繞境活動帶來的公安危害，須在1年內未接獲有關該宗教場所空品、噪音等陳情，才會頒布標章，認證標章也有3年期限，定期追蹤。

彰化縣宗教活動活絡，2017年4月26日訂定「彰化縣政府辦理宗教場所低碳認證要點」，但起初寺廟人員認為申請作業繁瑣、誘因低，未提出申請，108年度統計只有5家通過認證，縣府加強輔導，主動出擊輔導，至今累積到20家低碳標章寺廟，彰化縣長王惠美上星期親自頒發低碳認證標章。

今年獲環保低碳認證的宗教場所有彰化市開化佛院與一貫道天倫道場；員林市彰化縣員林寺、福寧宮與開林寺；社頭鄉泰安岩與清水岩寺、大村鄉鎮元宮與大庄慈雲寺、花壇鄉文德宮與財團法人花壇北玄宮、二林鎮仁和宮與觀音堂、伸港鄉寶華山寶山禪寺與寶光紹興茂源講堂、北斗鎮華嚴寺、芳苑鄉普天宮與妙德禪寺、永靖鄉甘霖宮、芬園鄉寶藏寺等20家。

民政處近年實際調查縣內登記有案寺廟約有4成響應配合環保祭祀作為，但實際提出申請認證的有限，有宮廟人員擔心申請認證標章後會遭公部門定期稽查，或須配合更多政策，加上管理人員年長，額外的文書作業繁瑣，申請意願有限。

二林仁和宮指出，前幾年已將廟內燈具改為LED燈，也將金紙減為四分之一，但因是由信徒樂捐，還是難掌握每人拿金紙的量，也因空間有限，並未設環保金爐，不過寺廟走向環保健康是趨勢，大節日都配合公所金紙集中焚燒。