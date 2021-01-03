低溫暖心正德愛心㕑房全年扶弱破63萬人次 台中明開張

正德慈善基金會台中南屯愛心廚房昨落成啟用，將在1月4日起正式開。市政府社會局長彭懷真感謝各界貢獻付出，讓寒冬中更見人心溫暖。

社會局表示，正德慈善基金會成立於1986年，有感於台灣各地有不少三餐不繼的家庭，在全國各地廣設愛心廚房，2019年用餐人次達67萬6398人。

台中南屯愛心廚房是正德慈善基金會全國第21家愛心廚房，1月4日正式開放後，周一到周五上午11點半到下午1點、下午5點半到下午7點供應素食午餐和晚餐；週六不供餐，提供饅頭、麵包、飲料。愛心廚房開放所有民眾用餐，低收入戶和街友免費，一般民眾可隨意捐助餐費。

社會局指出，除了民間團體成立愛心廚房，台中市政府的愛心食物銀行，長期提供主食米、麵食類丶罐頭食品、調味料、沙拉油等基本民生食物物資，依受助家戶人口分配，固定每月最後一個週六發放，每戶一次可領取一期（半年）份物資。

現有大里、豐原及沙鹿3家食物銀行實體店面，另有34處發放站、15家聯盟店、7處食材交流平台，每月提供約2400戶物資援助。

近日氣溫持續下探，社會局已啟動低溫關懷服務，氣溫12度以下開設「社會救助站-6號合作社」作為街友臨時避寒處所。

社會局和台中市街友關懷協會等單位，至街頭發放保暖物資、熱食和口罩，並邀請台中醫院醫師為街友檢查身體。社會局設有專門小組持續不斷關懷，提醒街友做好保暖，注意身體狀況，平安度過嚴峻的寒冬。