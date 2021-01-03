6000元坐月子津貼 埔鹽鄉今年元旦起發放

彰化縣埔鹽鄉今年元旦起開始發放6000元坐月子津貼，埔鹽鄉長許文萍說，埔鹽鄉是農業窮鄉，福利措施少得可憐，面對人口外流和生育率降低，希望祭出坐月子津貼給鄉民有幸福感，鼓勵大家「增產報國」。

「你不覺得現在路上很少看到大肚子的孕婦？」許文萍說，人口下滑是很嚴重的問題，而埔鹽鄉又是以農業為主，本來稅收就少，財政收入少，當然福利就少，她上任後節省公所人事開銷等，為公所省下了五千多萬元，所以在鄉代會提出發放產婦每胎6000元坐月子津貼，獲鄉代會通過，今年元旦起開始發放。