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南投埔里行政園區停車場將管制 明天起正式實施
南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場原全年開放使用，但因部分車輛長期占用車格，造成周轉率低落，洽公民眾無車位可停，該園區管委會設置柵門將執行門禁管制，僅上班日上午7時30分至下午5時30分開放，其餘時間封閉，明起正式實施。
埔里聯合行政園區為當地衛生所、國稅局埔里稽徵所、縣府稅務局埔里分局，以及埔里地政、戶政事務所等5單位聯合辦公場域，並在西安路規劃67個小客車停車格，供洽公用，但因周邊還有公所、分局，且住宅林立，停車空間不敷使用。
而該公用停車場不少車格被部分居民拿來停放私家車，卻久未移動，甚至被用來放置無牌報廢車輛，布滿落葉灰塵遭長期占用，埔里聯合行政園區管理委員會曾多此貼單勸導，但未見改善，因此討論決定停車場兩端出入口加設柵門實施管制。
埔里聯合行政園區管委會去年11月起在停車場兩端出入口施作加裝鐵捲門，並公告後續將實施門禁管制，盼降低長期占用，提高停車周轉率，經2個月時間宣導公告，明天（4日）起正式實施管制，若在未開放時間內停放將無法移出車輛。
埔里聯合行政園區管委會表示，上周已更新其園區停車場公告，載明該停車場僅供洽公民眾使用，非洽公者勿停，並將自元月4日起實施管制措施。開放時間為上班日的上午7時30分至下午5時30分開放，其餘時間將予以關閉。
對此，多數民眾贊同管制作法，防止停車場持續遭長期占用，但埔里國中家長反映，過去等孩子晚自習下課可暫停停車場，晚上封閉後，家長車輛恐擠在西安路上，影響交通；也有民眾建議改成收費停車場，解決暫停及周邊停車位不足問題。
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