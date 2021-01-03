台中中央公園可露營？ 市府：不野炊過夜有彈性空間

台中市水湳經貿園區裡的中央公園，面積達67公頃，最近開放以來，遊客不斷，除了許多人到當地野餐，也有人搭起了帳棚，這樣可以嗎？市府建設局長陳大田上午說，若僅是遮陽、休息而不要野炊、過夜，是可以接受的。另外，園區裡目前還在進一步優化中，未來各項設施會更完整。

元旦假期裡，台中露出難得的太陽，中央公園吸引許多人前往踏青、曬太陽，是台中市一處新的休閒去處。許多人因此帶了食物前往並在草地上席地野餐，但也有人就在樹下搭起了帳棚。

陳大田說，若僅是遮陽、休息，只要不是真正的露營野炊、過夜，就像有人撐起大陽傘，那是可以接受的，這一方面管理上可以有彈性。他說，若要露營，就像鰲峰山運動公園設有烤肉區，后里環保公園有車泊區，都需要市府許可才行，但因為露營牽涉野炊和上廁等問題，目前中央公園尚未有此規畫。

對於中央公園面積大，有人建議是否可在區內適當處設立一些休憩小站，讓民眾走累時可以吃點三明治、冰淇淋，喝點飲料等小憩一會兒？他也表示，目前正在規畫中，就像都會公園已有這樣的發包作業，中央公園也正在逐步優化中。