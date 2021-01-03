網紅說好走好拍好特別 議員卻批湧泉公園枕木棧道老舊

台中市東區湧泉公園緊鄰打卡熱點帝國製糖廠園區，二期工程去年底由文化局文化資產處移交給建設局養護工程處啟用。市議員鄭功進指出，環湖步道高低起伏不一，仿古木棧道老舊又缺乏安全護欄，且公園常有家長「溜小孩」不慎恐落水。

文化局長張大春說，為了配合帝國糖廠的「古早味」建築師刻意營造「古早味」，文化局尊重其理念，見仁見智，未來會視狀況調整。

建設局養工處公園景觀維護科指出，木棧道只有幾處沒有護欄，且距離湖邊比較遠，如果有必要可以以告示牌提醒遊客。

鄭功進指出，民眾反映步道不平整，仿古木棧道使用的木材似乎太舊，部分步道沒有護欄，蠻危險的。

他説，歷史建物帝國製糖廠與湧泉公園都是近年東南區少見、斥資上億元的重大公共建設工程，希望中市政府高強度管理並投入更多資源維護。

張大春解釋說，建築師設計的理念，就是要呈現「古早味」才會捨棄鋼筋水泥，選用舊枕木，並設計高低起伏的步道，融入帝國製糖廠的歷史資產景觀，民眾對此評價甚高。

張大春表示，包括高美濕地等景點也是沒護欄，如工部分民眾希望步道能新穎漂亮又有護欄，這部分的意見，文化局未來會與建築師討論。

不過不少網紅對枕木棧道情有獨鍾，指「很特別」「好走好拍」對照台中火車站的鐵鹿園區的枕木廣場，都是突顯在舊城區的軌道元素。張大春表示，對於藝術見仁見智。