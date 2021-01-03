盧秀燕承諾一定打通北屯南興三路 松竹站附近塞車有解

台中市北屯區到去年底人口數約28萬5981人，台中市議員黃健豪指出，市長盧秀燕承諾「一定會把南興打通」總經費1億497萬元，實質打通北屯路到旱溪以東的東西向聯外道路，才能有效舒緩松竹路的車流。

黃健豪指出，整個北屯區在旱溪阻隔下，東西主要幹道只有太原路、東山路、松竹路三條路線連接，然而整個12單元、捷運機廠區段徵收重劃區，新建案林立，原先的鐵路東側急需合適的東西向聯外道路，否則對外進出主要還是依賴松竹路、東山路兩條主要幹道，尖峰時刻就塞車。

南興三路位於「松竹雙鐵共構車站」旁，打通後將可銜接僑孝街至北屯路，與先前軍福十九路的後站開闢，更有實質打通北屯路至旱溪以東的東西向聯外道路作用，對外來舒緩松竹路的車流更有明顯的助益。

不過，南興三路打通遇到最大瓶頸，因台中市的土徵條例早已改為市價徵收，開闢道路的費用不易籌措，並且12單元重劃區屬早期的自辦重劃，並無繳納重劃基金，所以無法使用「平均地權基金」這讓整個南興三路的開闢在經費方面顯得更加捉襟見肘。

另在土地所有權以及使用區分上，都還有龐大的跨局處行政流程，以及中央交通部鐵路管理局用地，及地方私人土地協調等問題，都還待處理與討論，道路打通並非一時半刻能夠馬上進行。

今年10月時，市府建設局、都發局、地政局三局合作之下，終於釐清權責及用地取得辦法，在道路規劃方面獲得初步共識，將開闢長62公尺，寬20公尺道路，僅剩最後的工程經費約1億497萬。

當地居民陳情，黃健豪邀請市長盧秀燕聽取近百居民陳情，盧市長當場承諾 「南興三路打通一定會做！」拍板決定屬於交通部鐵管局的土地，將會由市府出面協調鐵管局先行同意使用，私人土地的費用由東光路第一階段開闢計畫（軍福十九路）剩餘款支應。

南興三路確認打通，台中市整體鐵路高架後都市縫合，與北屯區重劃區的東西向聯外道路開闢又更邁進了一步。黃健豪說，過程中市府團隊的溝通協調、當地舊社里長蘇振輝積極爭取及居民們不斷的殷切期盼，去年最後一天，市長盧秀燕公開承諾，各界的努力終迎來2020年的辭歲巨作。