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鰻魚苗季節到 中市府持續受理鰻魚捕撈範圍申請

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
捕鰻季節到，台中市府受理捕撈範圍申請。圖／ 台中市水利局提供
捕鰻季節到，台中市府受理捕撈範圍申請。圖／ 台中市水利局提供

每年11月至隔年2月止，農委會漁業署開放台灣沿岸3海浬範圍內撈捕鰻魚苗，台中市海線地區如大安及大甲等河海交匯地海域，每年入冬時節，為當地漁民捕撈鰻苗主要場地，台中市水利局已在溫寮漁港大安區漁會、松柏漁港大甲區漁會及清水大排出海口處舉行共3場會勘說明會，針對漁民撈捕作業應注意事項及相關法令進行宣導，協助民眾取得作業許可，讓漁民安心合法捕撈。

水利局表示，台中市大安區五甲港、溫寮港、北汕溪、龜殼里及大甲區船頭二號海堤、西岐海堤、西勢海堤、雙寮海堤等河海交匯地海域，每年入冬時節，是大安、大甲區漁民主要捕撈鰻苗的場地，漁民於海堤區域內捕撈鰻魚苗，需整地開挖導水路施設網架引鰻魚苗流入，為保護既有海堤防洪功能，漁民須依海堤管理辦法提出申請。

農委會漁業署為了保育日漸枯竭的鰻魚，採取「抓鰻苗、放成鰻」措施，除了花蓮縣、台東縣，其餘縣市每年3月到10月止，禁止在岸邊3海浬海域、潮間帶及河口捕撈鰻苗，違者依漁業法規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

水利局提醒，市府正持續受理捕撈鰻魚苗海堤範圍整地申請，若有相關問題可電洽水利局水利管理科(04-22289111分機53300)洽詢；冬季海域及天候狀態較不穩定，捕撈鰻魚苗須在低溫、暗夜下進行，提醒漁民除了應遵守相關岸際或水域活動安全規定及作業秩序外，應穿著救生裝備並注意天候海象，以維護自身安全。

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