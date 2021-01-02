男子走路遲緩、身體僵硬 醫師眼尖揪出罹患巴金森氏症

南投60歲張姓男子去年走路步伐變慢，身體動作僵硬，他和家人都認為是年紀大體力衰退，最近他到南投醫院回診慢性疾病，醫師眼尖觀察他行動異常並非單純老化，檢查後確診為巴金森氏症安排治療，也建議他養成良好生活習慣、規律運動、定期返診追蹤，還能保有良好的生活品質。

南投醫院神經內科主任張嘉為說，巴金森氏症是大腦中多巴胺神經元退化或不足，導致行動遲緩、肌肉關節僵硬，和老年人退化類似，容易被忽略。巴金森氏症在藥物治療後可緩解症狀，建議50到60歲的民眾出現走路、動作等肢體變慢，特別是合併有「撲克臉」臉部僵硬，手抖腳抖、小碎步等症狀應盡早至醫院就診。

醫師除了依據病史診斷，也會安排抽血、電腦斷層、多巴胺掃描核子醫學造影等檢查。多巴胺掃描核醫造影檢查是使用Trodat追蹤劑，結合在多巴胺運體上，來偵測腦中多巴胺神經元的數量，以了解患者多巴胺運體退化的資訊，協助正確診斷與用藥。

他說，巴金森氏症是退化性疾病，需要長期與疾病對抗。不過，早期發現早期治療，患者的症狀可達到緩解，不僅能維持日常生活甚至可持續工作。