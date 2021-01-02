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元旦連假湧現遊客潮 南投縣旅宿業連兩天住宿率客滿
元旦連假中部溫暖晴朗，南投縣各風景區人潮滿滿，也讓旅宿業賺到元旦觀光財。南投縣旅館商業同業公會理事長林志穎說，元旦1日、2日兩天，南投主要風景區旅館和民宿住房率都客滿，新年伊始就為觀光帶來好彩頭。
南投縣觀光處統計，1月1日、2日南投縣主要風景區每日參觀人數，清境農場達7000人，信義鄉雙龍園區也2000多人，日月潭1日2萬3000人，而且今天氣溫回暖親子遊客多，人數達2萬8000人比元旦當天還多。
因為新冠肺炎疫情關係，南投縣立體育場、日月潭和清境三場跨年晚會都取消入場，改為線上直播。有旅宿業者擔心31日會出現退訂潮。不過，遊客大多做好旅遊規畫，雖然跨年晚會無法進場，但不影響遊興，幾乎沒有人退房。林志穎說，跨年夜南投縣住宿率就有8、9成，元旦和2日主要風景區都滿房。
清境地區民宿業者一百多家，還有遊客臨時上合歡山迎接元旦晨曦、追雪，這兩天住房率全滿，民宿業者還互相調度，安排旅客住宿。清境觀光發展協會總幹事林宏哲說，從跨年和到今天高住房率，明天連假結束住宿率回歸到5、6成。2021年一開始就開出紅盤，而2月春節連假，訂房率已經有6、7成，都讓觀光業對今年國旅市場充滿信心。
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