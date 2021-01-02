快訊

用台灣豬肉便當要漲10元 豬農驚訝：一下子也漲太多了

比爾蓋茲是金主！這家熱門電池新創可望尬車特斯拉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假湧現遊客潮 南投縣旅宿業連兩天住宿率客滿

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
元旦假期中部天氣溫暖晴朗，讓南投風景區湧現人潮，停車位爆滿。圖／讀者提供
元旦假期中部天氣溫暖晴朗，讓南投風景區湧現人潮，停車位爆滿。圖／讀者提供

元旦連假中部溫暖晴朗，南投縣各風景區人潮滿滿，也讓旅宿業賺到元旦觀光財。南投縣旅館商業同業公會理事長林志穎說，元旦1日、2日兩天，南投主要風景區旅館和民宿住房率都客滿，新年伊始就為觀光帶來好彩頭。

南投縣觀光處統計，1月1日、2日南投縣主要風景區每日參觀人數，清境農場達7000人，信義鄉雙龍園區也2000多人，日月潭1日2萬3000人，而且今天氣溫回暖親子遊客多，人數達2萬8000人比元旦當天還多。

因為新冠肺炎疫情關係，南投縣立體育場、日月潭和清境三場跨年晚會都取消入場，改為線上直播。有旅宿業者擔心31日會出現退訂潮。不過，遊客大多做好旅遊規畫，雖然跨年晚會無法進場，但不影響遊興，幾乎沒有人退房。林志穎說，跨年夜南投縣住宿率就有8、9成，元旦和2日主要風景區都滿房。

清境地區民宿業者一百多家，還有遊客臨時上合歡山迎接元旦晨曦、追雪，這兩天住房率全滿，民宿業者還互相調度，安排旅客住宿。清境觀光發展協會總幹事林宏哲說，從跨年和到今天高住房率，明天連假結束住宿率回歸到5、6成。2021年一開始就開出紅盤，而2月春節連假，訂房率已經有6、7成，都讓觀光業對今年國旅市場充滿信心。

元旦假期合歡山湧現遊客潮，停車位一位難求，也讓清境旅館民宿接連兩天住房率全滿。圖／讀者提供
元旦假期合歡山湧現遊客潮，停車位一位難求，也讓清境旅館民宿接連兩天住房率全滿。圖／讀者提供

跨年晚會 清境 連假

延伸閱讀

元旦連假次日大溪湧入人潮　水舞新曲、落羽松助攻

墾丁氣溫回升至23度 遊客享受椰林、陽光沙灘

元旦連假爆車潮 田尾公路花園業者憂春節更塞

日月潭水上運動訓練中心流標 南投縣爭取保留補助款

相關新聞

男子走路遲緩、身體僵硬 醫師眼尖揪出罹患巴金森氏症

南投60歲張姓男子去年走路步伐變慢，身體動作僵硬，他和家人都認為是年紀大體力衰退，最近他到南投醫院回診慢性疾病，醫師眼尖...

元旦連假湧現遊客潮 南投縣旅宿業連兩天住宿率客滿

元旦連假中部溫暖晴朗，南投縣各風景區人潮滿滿，也讓旅宿業賺到元旦觀光財。南投縣旅館商業同業公會理事長林志穎說，元旦1日、...

中年創業 他分享如何在傳統市場內打造網紅名店

50歲的台中第二市場的「小庭找茶｣老闆詹士杰是中年創業，7年前從豐原移師台中第二市場，推出「椪餅珍珠冰淇淋｣、「相思粉粿...

卓麗秋山水青花瓷個展 開幕冠蓋雲集盛況罕見

「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天（2 日）下午在彰化藝術館開幕，冠蓋雲集的盛大場面，在彰化藝文界極為罕見；...

台中市有耕地租金1月開徵 農民繳納租金與去年相同

2020年農民承租台中市有耕地的租金，將從今年1月開徵並寄發繳款書。台中市地政局表示，去年11月6日中部4縣市聯席會議提...

產後束腹帶穿不住！她求助中醫骨盆復位擺脫腰痠背痛

台中35歲陳姓產婦曾因膝痛開2次刀，懷孕期間右腳髖關節緊繃、無法彎腰，腰痠背痛，今年8月生產後，利用坊間產後骨盆調整束腹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。