卓麗秋山水青花瓷個展 開幕冠蓋雲集盛況罕見

「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天（2 日）下午在彰化藝術館開幕，冠蓋雲集的盛大場面，在彰化藝文界極為罕見；這次展出大小青花瓷約8、90件，有茶組、薰香器、花器等，都是卓麗秋老師依意念下去雕琢，隨心所欲，將文人畫賦予在青花瓷上，將展出到1月31日，極具觀賞價值 。

今天到場參加開幕儀式，除謝義德醫師、卓麗秋伉儷外，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、行政院退輔會主委馮世寬、立委黃秀芳、前法務部長曾勇夫、調查局長呂文忠、前台中地檢署檢察長張宏謀、彰化地檢署檢察長徐錫祥及前任彰化縣警察局長蔡義猛、現任警政署主任秘書方仰寧及現任警察局長許錫榮等人，以及軍、檢、警、調、醫及藝文界人士約兩百餘人到場致賀，是彰化藝文界難得的盛況。

縣長王惠美致詞表示，卓麗秋老師在青花瓷瓶器的造型選擇上，希望秉持傳統韻味，在比例造型與色彩分配應用上，也堅持自我美學，以中國山水畫形式，賦於青花瓷新意境、新生命，展現「山水青花瓷」，歡迎鄉親把握機會欣賞這場藝術饗宴，看青花瓷作品用類山水畫的創作，表達山水書畫藝術之美。

王惠美並稱讚卓麗秋老師集智慧與美麗於一身，原本是位全職家庭主婦，在家相夫教子，全心全意做外科名醫謝義德醫師的後盾，在孩子都長大成人各自有成就後，因一次與朋友到鶯歌臺華窯參觀，被瓷器上美麗的圖樣所吸引，每周由彰化北上台北學畫，在水墨大師周澄教授指導之下，作品進步神速，從卓老師對畫畫創作的執著與堅持，令人佩服。

王惠美表示，謝義德醫師與卓老師伉儷平時就樂善好施，為回饋社會，已多次將展覽藝術品義賣，義賣所得全數捐作公益使用，在彰化改善交通瓶頸縣道137線林厝派出所前路口一案中，也樂捐藝術品。

卓麗秋說，很高興能夠辦理這次的青花瓷的展覽，山水青花瓷是比較少人涉獵的項目，需要有承襲傳統、接軌現代的意念，希望能夠將青花瓷發揚光大，這次展出大小青花瓷約8、90件，有茶組、薰香器、花器等，都是依意念下去雕琢，隨心所欲，將文人畫賦予在青花瓷上，歡迎彰化鄉親蒞臨指導。