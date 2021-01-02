快訊

用台灣豬肉便當要漲10元 豬農驚訝：一下子也漲太多了

比爾蓋茲是金主！這家熱門電池新創可望尬車特斯拉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓麗秋山水青花瓷個展 開幕冠蓋雲集盛況罕見

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（前排右）今大下午午到彰化藝術館參加「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」開幕，卓麗秋的夫婿、知名外醫醫師謝義德到入口處迎接。 記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（前排右）今大下午午到彰化藝術館參加「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」開幕，卓麗秋的夫婿、知名外醫醫師謝義德到入口處迎接。 記者劉明岩／攝影

「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天（2 日）下午在彰化藝術館開幕，冠蓋雲集的盛大場面，在彰化藝文界極為罕見；這次展出大小青花瓷約8、90件，有茶組、薰香器、花器等，都是卓麗秋老師依意念下去雕琢，隨心所欲，將文人畫賦予在青花瓷上，將展出到1月31日，極具觀賞價值 。

今天到場參加開幕儀式，除謝義德醫師、卓麗秋伉儷外，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、行政院退輔會主委馮世寬、立委黃秀芳、前法務部長曾勇夫、調查局長呂文忠、前台中地檢署檢察長張宏謀、彰化地檢署檢察長徐錫祥及前任彰化縣警察局長蔡義猛、現任警政署主任秘書方仰寧及現任警察局長許錫榮等人，以及軍、檢、警、調、醫及藝文界人士約兩百餘人到場致賀，是彰化藝文界難得的盛況。

縣長王惠美致詞表示，卓麗秋老師在青花瓷瓶器的造型選擇上，希望秉持傳統韻味，在比例造型與色彩分配應用上，也堅持自我美學，以中國山水畫形式，賦於青花瓷新意境、新生命，展現「山水青花瓷」，歡迎鄉親把握機會欣賞這場藝術饗宴，看青花瓷作品用類山水畫的創作，表達山水書畫藝術之美。

王惠美並稱讚卓麗秋老師集智慧與美麗於一身，原本是位全職家庭主婦，在家相夫教子，全心全意做外科名醫謝義德醫師的後盾，在孩子都長大成人各自有成就後，因一次與朋友到鶯歌臺華窯參觀，被瓷器上美麗的圖樣所吸引，每周由彰化北上台北學畫，在水墨大師周澄教授指導之下，作品進步神速，從卓老師對畫畫創作的執著與堅持，令人佩服。

王惠美表示，謝義德醫師與卓老師伉儷平時就樂善好施，為回饋社會，已多次將展覽藝術品義賣，義賣所得全數捐作公益使用，在彰化改善交通瓶頸縣道137線林厝派出所前路口一案中，也樂捐藝術品。

卓麗秋說，很高興能夠辦理這次的青花瓷的展覽，山水青花瓷是比較少人涉獵的項目，需要有承襲傳統、接軌現代的意念，希望能夠將青花瓷發揚光大，這次展出大小青花瓷約8、90件，有茶組、薰香器、花器等，都是依意念下去雕琢，隨心所欲，將文人畫賦予在青花瓷上，歡迎彰化鄉親蒞臨指導。

彰化市長林世賢表示，在彰化建城即將邁入300年，很榮幸邀請到卓老師在彰化藝術館參展，卓老師展出的件件山水青花瓷無不極盡心力，以考究中華文化傳承銘器珍品作為坯體，加註藝術家的素養修為，創作了件件山水青花瓷的傲世作品，是台灣藝術創作的畫時代展出。

「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋（左）大小青花瓷約8、90件作品，將展出到1月31日，彰化市長林世賢歡迎鄉親前往欣賞 。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋（左）大小青花瓷約8、90件作品，將展出到1月31日，彰化市長林世賢歡迎鄉親前往欣賞 。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋（右2）大小青花瓷約8、90件作品，將展出到1月31日，卓麗秋向縣長王惠美介紹創作理念。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋（右2）大小青花瓷約8、90件作品，將展出到1月31日，卓麗秋向縣長王惠美介紹創作理念。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋大小青花瓷約8、90件作品，都是卓麗秋老師依意念下去雕琢，將文人畫賦予在青花瓷上，將展出到1月31日 。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋大小青花瓷約8、90件作品，都是卓麗秋老師依意念下去雕琢，將文人畫賦予在青花瓷上，將展出到1月31日 。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋（右）大小青花瓷約8、90件作品，將展出到1月31日，縣長王惠美（左）歡迎鄉親前往欣賞 。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋（右）大小青花瓷約8、90件作品，將展出到1月31日，縣長王惠美（左）歡迎鄉親前往欣賞 。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋（右2）大小青花瓷約8、90件作品，將展出到1月31日，卓麗秋向彰化市長林世賢介紹創作理念。記者劉明岩／攝影
「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天下午在彰化藝術館開幕，計展出卓麗秋（右2）大小青花瓷約8、90件作品，將展出到1月31日，卓麗秋向彰化市長林世賢介紹創作理念。記者劉明岩／攝影

王惠美 醫師 警察

延伸閱讀

「遇不法會檢舉」飆增15% 彰化縣府去年廉政表現94%受肯定

影／龍燈公園滯洪池今天動工 解決員林淹水問題

彰化縣今喜獲捐3水箱消防車 縣長祝福：捐越多賺越多

影／3500萬元50公尺雲梯車上場 彰化高樓防救災演練逼真

相關新聞

男子走路遲緩、身體僵硬 醫師眼尖揪出罹患巴金森氏症

南投60歲張姓男子去年走路步伐變慢，身體動作僵硬，他和家人都認為是年紀大體力衰退，最近他到南投醫院回診慢性疾病，醫師眼尖...

元旦連假湧現遊客潮 南投縣旅宿業連兩天住宿率客滿

元旦連假中部溫暖晴朗，南投縣各風景區人潮滿滿，也讓旅宿業賺到元旦觀光財。南投縣旅館商業同業公會理事長林志穎說，元旦1日、...

中年創業 他分享如何在傳統市場內打造網紅名店

50歲的台中第二市場的「小庭找茶｣老闆詹士杰是中年創業，7年前從豐原移師台中第二市場，推出「椪餅珍珠冰淇淋｣、「相思粉粿...

卓麗秋山水青花瓷個展 開幕冠蓋雲集盛況罕見

「心月造境‧卓麗秋(心月)山水青花瓷個展」今天（2 日）下午在彰化藝術館開幕，冠蓋雲集的盛大場面，在彰化藝文界極為罕見；...

台中市有耕地租金1月開徵 農民繳納租金與去年相同

2020年農民承租台中市有耕地的租金，將從今年1月開徵並寄發繳款書。台中市地政局表示，去年11月6日中部4縣市聯席會議提...

產後束腹帶穿不住！她求助中醫骨盆復位擺脫腰痠背痛

台中35歲陳姓產婦曾因膝痛開2次刀，懷孕期間右腳髖關節緊繃、無法彎腰，腰痠背痛，今年8月生產後，利用坊間產後骨盆調整束腹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。