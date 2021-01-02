中年創業 他分享如何在傳統市場內打造網紅名店

50歲的台中第二市場的「小庭找茶｣老闆詹士杰是中年創業，7年前從豐原移師台中第二市場，推出「椪餅珍珠冰淇淋｣、「相思粉粿杏仁茶｣等懷舊甜點，成為台中網紅名店。

詹士杰分享，創業要清楚產品定位，先穩定產品品質、找出產品亮點，若要進駐傳統市場創業，建議「先做功課」，尋找能「加分」的地點進駐，例如觀察不同時段是否能吸引目標客層？並可與其他攤商共創群聚效應，傳統市場也可以走出自己一片天。

詹士杰說，他原本是中藥材業務員，2011年因孩子都大了，與妻子王瓊慧創業，當時國內爆發食安風暴塑化劑事件，家人平時會喝中藥材熬煮的養生茶飲，因此在豐原開設以中藥材配方熬製古早味茶飲店創業，其中又以洛神、烏梅花、仙楂、陳皮、甘草5種中藥材熬製的「梅煎茶｣受歡迎。

他指出，初期古早味茶飲店因講究食安，因此中藥材來源要嚴格把關，因此售價上比與當時流行的手搖杯茶飲還高，剛開始民眾覺得貴不埋單，後來隨著食安意識抬頭後，接受度愈來愈高，但相對的，競爭對手也變多了，古早味茶飲店一家接著一家開，為了做出市場區隔，於是重新定位，移師台中第二市場。