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台中市有耕地租金1月開徵 農民繳納租金與去年相同

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市有耕地租金1月開徵，農民須繳納租金與去年相同。圖／台中市地政局提供
台中市有耕地租金1月開徵，農民須繳納租金與去年相同。圖／台中市地政局提供

2020年農民承租台中市有耕地的租金，將從今年1月開徵並寄發繳款書。台中市地政局表示，去年11月6日中部4縣市聯席會議提案，積極爭取不調高租金計算標準，經聯席會議決議維持2019年標準，因此農民今年要繳納的租金與去年相同，將可減輕農民負擔。

地政局長吳存金表示，台中市去年召開中部4縣市出租耕地佃租實物折徵代金標準聯席會議，與彰化、苗栗、南投縣政府共同開會研商議定2020年期實物折徵代金標準，經會議決議各實物折徵代金標準，分別為稻穀每公斤16.5元、甘藷每公斤5元、相思樹每公斤1元、鮮魚每公斤26元，並已於去年11月17日公告。

地政局提醒，承租市有耕地的農民，2020年期租金今年1月開徵並寄發繳款書，農民可利用全省7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商繳納，方便又快速。若有繳款問題，請電洽地政局地權科：（04）22218558分機63723。

農民 台中市 超商

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