產後束腹帶穿不住！她求助中醫骨盆復位擺脫腰痠背痛

台中35歲陳姓產婦曾因膝痛開2次刀，懷孕期間右腳髖關節緊繃、無法彎腰，腰痠背痛，今年8月生產後，利用坊間產後骨盆調整束腹帶緩減不適，並盡快恢復苗條身材，但四個月過去了，不僅穿不住，也沒改善，後經接受衛福部台中醫院中醫科醫師江科郁醫治，將歪斜的骨盆復位，擺脫腰痠背痛。

江科郁說，懷孕時除了骨盆腔的變化外，生產的過程也會對骨盆造成傷害，骨盆底肌在陣痛開始後變得較軟，骨盆也較鬆弛，在自然產的產程中，胎兒慢慢地會隨子宮收縮而下壓，會拉扯產道周圍的肌肉、韌帶，撐開恥骨，根據胎兒大小、產婦身體狀況及生產方式不同，造成骨盆傷害的程度也不同。

江科郁指出，產後的骨盆鬆弛，會在兩個月內慢慢恢復，但若忽略不明顯的症狀，復原時間就會拉長，後續可能會容易腰痠背痛，或有下肢酸軟無力、骨盆下墜感，甚至出現尿失禁等，建議在產後一個月到半年內，以中醫針灸輔助骨盆復位的方式治療。

江科郁說明，首先透過骨盆腔骨骼（髂骨、骶骨及恥骨聯合等）位置的觸診，檢查骨盆外擴歪斜的程度，再來施以針灸鬆解肌肉緊繃點，並減輕下背部肌肉拉扯緊繃的腰痠背痛，最後再透過精確定位技術，以專業手法輔助儀器調整骨骼，將歪斜的骨盆復位。