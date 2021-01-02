快訊

美豬何時可能入台？業者估：現在下訂也要等4、5個月

不容挑三揀四！傳女王2秒拍板 拒哈利出席國殤紀念日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

產後束腹帶穿不住！她求助中醫骨盆復位擺脫腰痠背痛

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中醫科醫師江科郁透過骨盆腔骨骼位置的觸診，檢查骨盆外擴歪斜的程度。圖／衛福部台中醫院提供
中醫科醫師江科郁透過骨盆腔骨骼位置的觸診，檢查骨盆外擴歪斜的程度。圖／衛福部台中醫院提供

台中35歲陳姓產婦曾因膝痛開2次刀，懷孕期間右腳髖關節緊繃、無法彎腰，腰痠背痛，今年8月生產後，利用坊間產後骨盆調整束腹帶緩減不適，並盡快恢復苗條身材，但四個月過去了，不僅穿不住，也沒改善，後經接受衛福部台中醫院中醫科醫師江科郁醫治，將歪斜的骨盆復位，擺脫腰痠背痛。

江科郁說，懷孕時除了骨盆腔的變化外，生產的過程也會對骨盆造成傷害，骨盆底肌在陣痛開始後變得較軟，骨盆也較鬆弛，在自然產的產程中，胎兒慢慢地會隨子宮收縮而下壓，會拉扯產道周圍的肌肉、韌帶，撐開恥骨，根據胎兒大小、產婦身體狀況及生產方式不同，造成骨盆傷害的程度也不同。

江科郁指出，產後的骨盆鬆弛，會在兩個月內慢慢恢復，但若忽略不明顯的症狀，復原時間就會拉長，後續可能會容易腰痠背痛，或有下肢酸軟無力、骨盆下墜感，甚至出現尿失禁等，建議在產後一個月到半年內，以中醫針灸輔助骨盆復位的方式治療。

江科郁說明，首先透過骨盆腔骨骼（髂骨、骶骨及恥骨聯合等）位置的觸診，檢查骨盆外擴歪斜的程度，再來施以針灸鬆解肌肉緊繃點，並減輕下背部肌肉拉扯緊繃的腰痠背痛，最後再透過精確定位技術，以專業手法輔助儀器調整骨骼，將歪斜的骨盆復位。

江科郁提醒，產後兩個月內的產婦在骨盆治療校正後，搭配束腹帶及凱格爾運動、橋式運動使用，都能儘快幫助恢復骨盆腔、臀部及腰部肌群彈性，提升骨盆腔肌群彈性及張力，且持續的運動鍛鍊訓練盆腔肌群，更能維持正確骨架位置，達到事半功倍的效果。

陳姓產婦經接受醫師江科郁醫治，歪斜的骨盆（左圖）以骨盆治療校正後復位（右圖），擺脫腰痠背痛。圖／衛福部台中醫院提供
陳姓產婦經接受醫師江科郁醫治，歪斜的骨盆（左圖）以骨盆治療校正後復位（右圖），擺脫腰痠背痛。圖／衛福部台中醫院提供
中醫科醫師江科郁透過骨透過精確定位技術，以針灸輔助儀器調整骨骼，將歪斜的骨盆復位。圖／衛福部台中醫院提供
中醫科醫師江科郁透過骨透過精確定位技術，以針灸輔助儀器調整骨骼，將歪斜的骨盆復位。圖／衛福部台中醫院提供

背痛 中醫 針灸

延伸閱讀

壓力大到全身起癢疹、頭痛！她中醫輔助治療開心迎新年

產婦發飆！大姑在廣達集團工作未自主管理 老公私約見新生兒

3寶媽漏尿羞於啟齒 骨盆底復健揮別「社交癌」

冬季中醫穴位敷貼 可改善鼻過敏與氣喘症狀

相關新聞

台中市有耕地租金1月開徵 農民繳納租金與去年相同

2020年農民承租台中市有耕地的租金，將從今年1月開徵並寄發繳款書。台中市地政局表示，去年11月6日中部4縣市聯席會議提...

產後束腹帶穿不住！她求助中醫骨盆復位擺脫腰痠背痛

台中35歲陳姓產婦曾因膝痛開2次刀，懷孕期間右腳髖關節緊繃、無法彎腰，腰痠背痛，今年8月生產後，利用坊間產後骨盆調整束腹...

台中「荊山華嚴」夏荊山菩薩名作特展今天登場

「荊山華嚴」佛畫藝術大師夏荊山菩薩名作特展今天下午二時，在佛光緣美術館台中館舉辦開幕式，財團法人夏荊山文化藝術基金會將夏...

台中稽查萊豬護食安不停歇！2天27件萊劑零檢出

含萊克多巴胺豬肉元旦起開放進口，台中市政府繼昨天由市長盧秀燕帶隊稽查，今天持續查萊豬。台中市衛生局統計，台中市政府聯合衛...

社頭鄉公所先下手為強 本月噴藥殺荔枝樁象

外來種昆蟲荔枝樁象危害台灣荔枝和龍眼等果樹，彰化縣社頭鄉為防患未然，本月起全鄉24村輪流施藥撲滅荔枝樁象；縣政府農業處今...

錢母、發財金超搶手 紫南宮元旦連假每日湧進10萬人

元旦連假，南投縣竹山鎮紫南宮人潮爆滿。主委莊秋安說，元旦上午發牛年錢母，排隊就超過6萬人，今天沒發放錢母，但求發財金、金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。