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台中稽查萊豬護食安不停歇！2天27件萊劑零檢出
含萊克多巴胺豬肉元旦起開放進口，台中市政府繼昨天由市長盧秀燕帶隊稽查，今天持續查萊豬。台中市衛生局統計，台中市政府聯合衛生局、經濟發展局、農業局等局處，兵分四路前往大賣場、超市、餐廳、傳統市場等場域稽查萊豬及豬肉產地標示等，統計二天下來，共稽查74家業者，129件食品標示合格，27件萊劑零檢出。
衛生局長曾梓展表示，台中市政府從昨天開放萊豬首日開始，動員至各區進行稽查與抽驗，總計到今天，分別稽查32家餐飲業的72件食品產地標示，以及 42家販售業者的57件食品產地標示，總計74家、129件，結果全數合格。萊劑檢測的部分，餐飲業抽驗12件、販售業現場抽驗15件，全數27件都是萊劑零檢出。
曾梓展指出，台中還推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，效期一年，業者須提出二次檢驗報告、產地證明及來源供貨商清冊，市府審核通過後會不定期稽查抽驗，如驗出萊劑除依法加重裁罰，也將廢止標章。
衛生局表示，台中五大作包括全國最嚴格的「無瘦肉精標章申請」、10倍查驗量能的「源頭及市場的稽查與抽驗」、豬牛肉品輸入業的「冷凍倉儲源頭把關」，主動揭露查驗結果的「萊豬牛宣導專區網頁」，並修訂「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，鼓勵民眾舉發不法業者，如經衛生局查獲屬實並裁罰確定，將發給實收罰鍰70%之檢舉獎金，拒萊豬護健康政策獲逾7成市民支持。
台中市衛生局說明，萊劑檢測篩劑顯示兩條線代表未含萊克多巴胺，一條線表示含有，並可進一步送實驗室檢測含量。市府已準備至少3千份快篩劑加強查察，將不定期於各店家查驗，並於網站專區公布抽驗結果，以利消費者得知。台中市萊豬牛宣導專區網頁： https://www.taichung.gov.tw/1630362/ 。
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