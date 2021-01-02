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社頭鄉公所先下手為強 本月噴藥殺荔枝樁象
外來種昆蟲荔枝樁象危害台灣荔枝和龍眼等果樹，彰化縣社頭鄉為防患未然，本月起全鄉24村輪流施藥撲滅荔枝樁象；縣政府農業處今天表示，將擬訂計畫，做到八卦山六鄉鎮同步撲殺荔枝樁象，提高防治效果。
彰化縣沿著八卦山麓的芬園鄉、彰化市、花壇鄉、員林市、社頭鄉、田中鎮，種植約880公頃荔枝和龍眼，自從荔枝樁象侵台，造成嚴重災損。社頭鄉長劉錦昌表示，鄉公鄉一連3年自編預算，購買環保殺蟲劑撲滅荔枝樁象，如果害昆已經繁殖長大才撲殺，效果不好。
荔枝樁象一年一世代，越冬成蟲2至3月間交配和產卵，根據研究顯示，越冬成蟲因度冬消耗體內養分，抵抗力最弱，在交配前的冬季防治效果最好，社頭全鄉 果樹本月起噴藥預計長達35天，鄉公所希望先殺死成蟲降低繁殖數量，保護鄉內果樹。
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