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產量減但品質更佳 林明溱推薦鹿谷冬季凍頂烏龍茶

中央社 / 南投縣2日電

鹿谷鄉冬季凍頂烏龍茶產製期間因降雨不足導致產量減少，但製茶期間天氣晴朗，有利控制萎凋及發酵度，因此得獎茶深具冬茶特色，南投縣長林明溱推薦說，得獎茶品質較往年好。

鹿谷鄉農會、鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社今天都舉行冬季凍頂烏龍茶展售會暨評鑑頒獎典禮，林明溱、國民黨立法委員許淑華及馬文君、鹿谷鄉長邱如平、行政院農業委員會茶業改良場長蘇宗振等人陸續出席，現場展售攤位前擠滿品茗人潮，買氣也相當熱絡。

林明溱說，進入冬茶產季，鹿谷鄉兩大展售會今天接力登場，這次冬茶賽競爭激烈，要「入等」相當不容易，相對得獎茶葉品質較往年更好，經評審選出的特等獎、頭等獎都是難得好茶，品質極佳，所以這次入等茶銷售相當熱絡，愛茶民眾不要錯過鹿谷的凍頂烏龍茶。

許淑華前往鹿谷鄉農會展售會場致詞表示，茶是南投最具代表性產業，鹿谷凍頂烏龍茶聞名國際，近年透過茶改場技術指導及農民用心經營下，茶園管理或製茶技術都大幅提升，每年評鑑得獎茶品質極佳。

馬文君在鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社致詞說，這次得獎茶品質非常好，值得向消費者推薦；受疫情影響，茶葉銷售受挫，也讓茶葉行銷方式產生變化，未來她除在立法院爭取協助農民，也希望透過多元管道為農民創造更多行銷機會，增加農民收益。

蘇宗振表示，去年茶區降雨較少，去年9月中旬到11月下旬過於乾旱，影響茶樹生長及養分吸收，冬茶產製期間雨量不足，導致冬茶產量不足，所幸，製茶期間天氣多晴朗，有利萎凋及發酵度掌控，加上霜降到小雪間採收茶葉，因氣溫偏低，較具冬茶特色。

茶葉 農民

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