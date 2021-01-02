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錢母、發財金超搶手 紫南宮元旦連假每日湧進10萬人

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山紫南宮元旦連假，每天參觀人數超過10萬人，還好信徒大多有防疫觀念，主動戴上口罩、保持距離。記者江良誠／攝影
竹山紫南宮元旦連假，每天參觀人數超過10萬人，還好信徒大多有防疫觀念，主動戴上口罩、保持距離。記者江良誠／攝影

元旦連假，南投縣竹山鎮紫南宮人潮爆滿。主委莊秋安說，元旦上午發牛年錢母，排隊就超過6萬人，今天沒發放錢母，但求發財金、金雞信徒絡繹不絕，每天人數都超過10萬人，工作人員也全體出動加強消毒防疫，也感謝信徒大都能主動戴上口罩保持距離，讓工作人員安心不少。

紫南宮以發財金和錢母聞名，為了預防新冠肺炎疫情，今年元旦發放牛年錢母，改為領取號碼牌減少加碼，仍吸引6萬人參加，隊伍超過7公里。元旦第二天，紫南宮人潮依舊不斷，周邊停車場客滿，紫南宮周邊商圈和廟埕滿滿都是人群，排隊登記求取發財金和金雞的信徒排成長龍。

台北市吳小姐說，冬天北部下雨濕冷，趁著元旦連假帶家人到中部走走，除了走訪集集車站、日月潭等景點，也到紫南宮拜拜，溫暖的陽光讓人舒暢，希望新年全家健康平安、事業順利。

紫南宮人潮聚集，為了預防疫情，工作人員也全體出動，用大聲公提醒民眾排隊保持防疫距離，進入室內或土地公廟也要戴上口罩，同時加強廁所消毒，希望防疫滴水不漏。

莊秋安說，這兩天每天參拜人數都超過10萬人，雖然人潮湧入，還好大多數民眾都能落實戴口罩，保持防疫距離，讓工作人員少了許多壓力，也希望新年度「牛轉乾坤」早日脫離新冠疫情。

竹山紫南宮元旦連假，每天參觀人數超過10萬人，還好信徒大多有防疫概念，主動戴上口罩、保持距離。記者江良誠／攝影
竹山紫南宮元旦連假，每天參觀人數超過10萬人，還好信徒大多有防疫概念，主動戴上口罩、保持距離。記者江良誠／攝影
竹山紫南宮元旦連假，每天參觀人數超過10萬人，還好信徒大多有防疫觀念，主動戴上口罩、保持距離。記者江良誠／攝影
竹山紫南宮元旦連假，每天參觀人數超過10萬人，還好信徒大多有防疫觀念，主動戴上口罩、保持距離。記者江良誠／攝影

紫南宮 發財金

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