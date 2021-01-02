影／紫南宮驚喜彩蛋 今天生日民眾獲贈錢母典藏組

到南投紫南宮拜拜，土地公還送生日禮。紫南宮今天推出驚喜彩蛋，1月2日生日民眾可獲牛年錢母套幣典藏組，共有21名幸運兒獲獎，收到典藏組喜出外望，開心說「到紫南宮拜拜，伯公仔還幫忙慶生，今年運勢一定旺」，紫南宮主委莊秋安說，最近還會不定期推出驚喜彩蛋，歡迎大家到紫南宮走走，就有機會幸運獲獎。

竹山鎮紫南宮元旦發錢母，吸引6萬多人排隊領取，為了配合新冠肺炎防疫，紫南宮取消往年加碼活動，一律只送銀色錢母一枚，讓不少民眾意猶未盡。

元旦連假第二天，紫南宮上午仍人潮滿滿，上午10點半廟方突然廣播，「1月2日生日民眾，11點可憑身分證件到服務中心領取生日禮物」，讓民眾相當驚喜，也有人哀嘆「可惜，我是2月2日生日」。還有人立刻用LINE聯繫今天生日親友，希望領取到生日禮物。

服務中心也湧入詢問電話，有人說他是今天生日，但人不在南投，能不能保留，還有人拿著家人的身分證想代領，讓工作人員映接不暇。

紫南宮表示，這是隨機活動，為了公平只有在場民眾才能參加，無法保留。11點一到，由主委莊秋安頒發牛年錢母套幣一組，11點半活動截止，共有21人得獎。

最幸運的是苗栗余先生一家4口，妻子生日獲贈套幣，雙胞胎兒子也是1月生日，主委莊秋安加碼送出一組套幣和兩盒琉璃項鍊，讓全家喜出望外。余太太說，第一次到紫南宮拜拜，沒想到就獲得兩組套幣、兩組項鍊，這個生日禮真是最大驚喜，也讓許多人羨慕。

來自台中兩名年輕人，既是同學生日也是同年1月2日，今天一起到紫南宮拜拜，各獲贈一組套幣，2人開心不已。