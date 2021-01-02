中市梧棲及烏日2抽水平台完工 減緩當地淹水狀況

以往豪雨颱風時，台中市政府水利局出動大型抽水機，以改善局部地區淹水情形，但因烏日區五光里及梧棲區梧棲大排進行抽水機預布時，管線跨越堤岸道路，影響當地居民車出入。水利局為降低當地交通影響，辦理烏日區五光路綠5用地及梧棲大排大庄排水抽水平台工程，工程總經費347萬元，去年10月底完工，將可提高抽水機預布的效率及減緩淹水狀況。

水利局表示，烏日地區已設置了湖日、後溪底、中興、五張犁、車籠埤等5處大型抽水站，其中烏日區五光里屬於低窪地區，而梧棲區梧棲大排周邊則因靠近出海口，漲潮時造成梧棲大排水位高漲，導致內水無法排出，幾乎逢雨必淹。

為減少抽水機預布的時間，於烏日區五光里五光路961巷及梧棲大排靠近西濱道路設置抽水平台，目前抽水平台已完成，未來將可設置0.3CMS大型移動式抽水機共2部，總抽水量為每秒0.6立方公尺，自今年起當颱風豪雨來襲前，能即時裝設抽水機，可望減緩烏日區五光路961巷及梧棲區梧棲大排一帶淹水情形。