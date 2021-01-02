元旦連假爆車潮 田尾公路花園業者憂春節更塞

彰化縣田尾鄉公路花園怡心園施工，後遺症在元旦連假浮現，絕大多數遊客並未到中山路（台一線）以東的空地停車，造成園區街巷停滿車輛，商家擔心春節連假遊客更多，停車問題更嚴重，希望縣政府及早擬訂對策。

縣政府城市暨觀光發展處處長田飛鵬今天表示，已協調田尾公路花園監造、營造等廠商，先趕部分停車場工程，元旦連假雖然來不及，但春節連假前先夯實怡心園工地開放臨停，解決一部份旅遊的停車需求。

每年秋季到翌年5月天氣偏涼冷，正是田尾公路花園的旅遊旺季。元旦連假白天氣溫升高，湧現旅遊人潮，怡心園原有300多個停車位都施工中，遊客車輛進入園區公園路、民族路的巷道，兩側園藝店的門前幾乎停滿車，僅空留店家門口進出。

不少店家擔憂，元旦連假就停車停成這樣，春節連假是田尾公路花園每年最大的旅遊熱季，若不提早規畫停車場和作好引導，田尾公路花園將停爆遊客車輛，屆時園區內遊客、人力車和找停車位的車子擠成一團，恐怕交通打結，降低旅遊品質的狀況真不堪設想。

城觀處長田飛鵬說，已經廠商協調，春節連假之前，先趕工完成田尾公路花園民族路帶狀人行道和部分停車場，及完成通往怡心園遊客中心廁所的人行鋪面，怡心園停車區恐難完工，至少夯實作為臨停區，縣政府表明態度，無論外界傳言綁標、業界潛規則，都先擺在一邊，趕工優先，有問題、有證據就交由檢調查明。