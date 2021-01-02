台中綠川河畔吊腳樓意象 重現綠川歷史記憶

為重現綠川歷史與文化，台中市府水利局於綠川台中路至民生路段，建置綠川水文化暨環境教育館，外觀採用仿舊方式，呈現早期綠川河畔「吊腳樓」意象，館內展示過往綠川歷史，也作為綠川水文化的教育場域，導覽人員協助教導來訪遊客綠川周遭環境接觸與探究的事物，重新認識綠川之美。

過去民眾在當時歷史背景下，於綠川旁興建克難屋生活，但隨著都市規劃的演進，為了維護都市景觀、居住安全問題及鐵路高架化的執行，綠川沿岸的吊腳樓於2010年全數拆除。

為了緬懷綠川周邊早期先民的生活方式，具有歷史與文化上的特別意義，水利局仿吊腳樓意象，以貨櫃屋進行包板裝潢美化，場館可讓民眾參觀過去綠川相關歷史，包含紀錄片播放、綠川老照片及周邊模型，藉由場館來說故事，讓民眾深刻感受綠川發展的人文自然風貌。

綠川水文化暨環境教育館配合剛完工的綠川水環境及綠空鐵道軸線，將歷史、河流及鐵道串聯，使綠川水岸景觀與歷史城區、在地生活圈充分融合，不僅讓民眾能恣意漫遊在河岸旁，也對自己家鄉河川更進一步的認識了解。