快訊

中科院2021年首次無限高射擊通報出爐 專家：符合陸導彈來襲實境

清晰照曝光！嘉義、高雄相繼見「血月」民眾憂：災難預兆？

鹿谷鄉農會冬茶賽競爭激烈 淘汰率高達45％

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
鹿谷鄉冬茶頒獎展售會，特等獎得主劉錫昭返鄉照顧父親並傳承父親製茶技術，今年拿下特等獎。圖／南投縣政府提供
鹿谷鄉冬茶頒獎展售會，特等獎得主劉錫昭返鄉照顧父親並傳承父親製茶技術，今年拿下特等獎。圖／南投縣政府提供

南投縣鹿谷鄉農會冬季凍頂烏龍茶評鑑今天頒獎，共5127件參賽，入等比例約15.3%，未入圍比率高達2301件44.9%，特等獎由65年次茶農劉錫昭獲得，18年前因為父親健康狀況不佳，他回鄉照顧父親，接手家中茶園，在父親指導下學習種茶、製茶，這次能拿下特等獎格外光榮。

鹿谷鄉凍頂烏龍茶馳名海內外，今天冬茶賽展售會吸引許多民眾上山買茶，展售會場交易相當熱絡。茶改場場長蘇宗振說，今年茶區降雨少，9月中旬至11月旬乾旱，近70天未降雨情形，影響茶樹生長及養分吸收，致使冬茶產量減少。幸好，製茶期間天氣晴朗，有利萎凋及發酵度掌控，加以霜降至小雪間採收茶葉，因氣溫偏低較具冬茶特色。

近年來人工缺乏，團揉製程大多採用擠壓機取代，檢枝採機械化，部分茶樣顯露有包覆老葉、茶葉破碎及粉末等缺點，雖然參賽者相當踴躍，評審嚴格篩選，未入圍者將近4成5，競爭相當激烈。

南投縣長林明溱說，鹿谷農會冬茶評競爭相當激烈，要入等相當不容易，得獎茶品質也較往年好，今年選出特等獎1名和頭等獎共107名，都是品質極佳的好茶，熱愛品茗的民眾千萬不要錯過，買最好的熟香凍頂烏龍茶，並到南投旅遊、泡溫泉，讓身心都舒暢。

立委許淑華說，南投縣是茶葉的故鄉，凍頂烏龍茶聞名國際，在茶改場指導及農民用心研究下，茶園管理或製茶都大幅提升，每年評鑑得獎茶葉品質都極佳，農曆春節將屆，歡迎國人到鹿谷買好茶，送禮自用兩相宜。

鹿谷鄉凍頂烏龍茶遠近馳名，冬茶賽今天頒獎展售，吸引許多遊客選購得獎茶，交易相當熱絡。圖／南投縣政府提供
鹿谷鄉凍頂烏龍茶遠近馳名，冬茶賽今天頒獎展售，吸引許多遊客選購得獎茶，交易相當熱絡。圖／南投縣政府提供
鹿谷鄉農會冬茶賽特等獎得主劉錫昭（中）返鄉照顧父親並傳承父親製茶技術，今年拿下特等獎，縣長林明溱也在特等茶上簽名紀念。圖／南投縣政府提供
鹿谷鄉農會冬茶賽特等獎得主劉錫昭（中）返鄉照顧父親並傳承父親製茶技術，今年拿下特等獎，縣長林明溱也在特等茶上簽名紀念。圖／南投縣政府提供

茶葉 農會

延伸閱讀

阿里山高山茶去年底雨水少不發新芽 茶產量少3成

入冬首波寒流來襲 南投慎防茶葉蔬果寒害霜害

偷同事茶葉、水餃 警官被活逮

如何預防口臭？／外出隨身帶茶葉 嚼三分鐘再漱口

相關新聞

誰在歡迎寒流？彰化漁民捕上千尾烏金發40萬小財

彰化線西鄉漁民每年冬至前後出海捕撈烏魚，這些「烏金」都會為漁民帶來小財富好過年。但今年受天候影響，出海機會受限，魚獲數量...

霸王級寒流虱目魚「職災」凍死 漁民憂文蛤發育不良

接連低溫，加上回暖後的冷幅射效應日夜溫差大，彰化縣沿海養殖的虱目魚紛紛翻白肚，漁民冒著清晨刺骨寒風到池裡撿拾，以免太陽高...

鹿谷鄉農會冬茶賽競爭激烈 淘汰率高達45％

南投縣鹿谷鄉農會冬季凍頂烏龍茶評鑑今天頒獎，共5127件參賽，入等比例約15.3%，未入圍比率高達2301件44.9%，...

日月潭水上運動訓練中心流標 南投縣爭取保留補助款

南投縣政府規劃在日月潭興建水上運動訓練中心，去年底工程發包卻沒有廠商投標，體育署6500萬元補助款可能被收回。南投縣教育...

貨櫃屋打造仿吊腳樓建築 台中綠川水文化教育館說歷史

重現綠川歷史與文化，台中市水利局在綠川台中路至民生路段建置「綠川水文化暨環境教育館」，外觀採用仿舊方式，呈現早期綠川河畔...

每年需注射1次 中市1、2月辦14場次免費施打狂犬疫苗

台中市動物保護防疫處持續防範狂犬病疫情傳播，今年1、2月共舉辦14場次「動物狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射活動」，設籍台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。