鹿谷鄉農會冬茶賽競爭激烈 淘汰率高達45％

南投縣鹿谷鄉農會冬季凍頂烏龍茶評鑑今天頒獎，共5127件參賽，入等比例約15.3%，未入圍比率高達2301件44.9%，特等獎由65年次茶農劉錫昭獲得，18年前因為父親健康狀況不佳，他回鄉照顧父親，接手家中茶園，在父親指導下學習種茶、製茶，這次能拿下特等獎格外光榮。

鹿谷鄉凍頂烏龍茶馳名海內外，今天冬茶賽展售會吸引許多民眾上山買茶，展售會場交易相當熱絡。茶改場場長蘇宗振說，今年茶區降雨少，9月中旬至11月旬乾旱，近70天未降雨情形，影響茶樹生長及養分吸收，致使冬茶產量減少。幸好，製茶期間天氣晴朗，有利萎凋及發酵度掌控，加以霜降至小雪間採收茶葉，因氣溫偏低較具冬茶特色。

近年來人工缺乏，團揉製程大多採用擠壓機取代，檢枝採機械化，部分茶樣顯露有包覆老葉、茶葉破碎及粉末等缺點，雖然參賽者相當踴躍，評審嚴格篩選，未入圍者將近4成5，競爭相當激烈。

南投縣長林明溱說，鹿谷農會冬茶評競爭相當激烈，要入等相當不容易，得獎茶品質也較往年好，今年選出特等獎1名和頭等獎共107名，都是品質極佳的好茶，熱愛品茗的民眾千萬不要錯過，買最好的熟香凍頂烏龍茶，並到南投旅遊、泡溫泉，讓身心都舒暢。