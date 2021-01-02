誰在歡迎寒流？彰化漁民捕上千尾烏金發40萬小財
彰化線西鄉漁民每年冬至前後出海捕撈烏魚，這些「烏金」都會為漁民帶來小財富好過年。但今年受天候影響，出海機會受限，魚獲數量不如以往，今年冬至整個線西塭仔港進來的烏魚才2、300尾，在烏魚季即將進入尾聲之際，近日寒流侵襲，漁民黃智仁昨晚滿載而歸，捕獲1100多尾，今天上午就被搶購一空，估計進帳3、40萬元，為之笑呵呵。
彰化縣議員賴清美向來十分關注漁民生計，尤其是每年冬至前捕「烏金」的成績，當今年魚獲狀況不佳，「30年來不曾碰到這樣的慘況。」引起她的關切，當連日來的霸寒流侵襲，她就預料會帶來消息，果然船老闆黃知仁昨晚告知她已捕獲1100 多隻烏魚，即將回線西塭仔港，她高興地在臉書公布這個訊息。
賴清美今天一大早就到塭仔港，分享船老板黃智仁的喜悅，賴清美說，因為彰化沿海近年來的烏魚數量大減，漁民只能到其他海域碰運氣，黃智仁的漁船是在台南將軍海域，捕獲這些烏魚，雖說日前也曾捕獲4、5千尾，但還不及運回就賣得精光，這次則全部載回塭仔港，滿足家鄉老饕的期待，果然一大早就有許多民眾聞風前來搶購。
黃智仁將上千烏魚排開，十分壯觀，家人則一邊忙著宰殺，賴清美說，由於都是新鮮的野生烏魚，內行的老饕直接挑選母烏魚，有的花約3000元買兩隻母烏魚，也有民眾購買烏魚殼，花2000元買了20尾烏魚殼，塭仔港熱鬧滾滾，約上午就賣得精光。
漁民說，今年烏魚魚獲大減影響，價格也飆漲，以新鮮烏魚子來說，每台斤最高可賣到1800元至2000元，比去年上漲10元至20元，而經處理過的「乾烏魚子」價格更高，每台斤高達2500元至6000元，比去年漲500至1000元左右。烏魚膘則是每台斤600元至700元，取完烏魚子或魚膘、魚胗的「魚殼」，每台斤則賣上百元。
黃智仁嘗到「烏金」甜頭，昨晚在卸貨後，即要船長的兒子黃超群「趁勝追擊」，再連夜馳往捕撈，但到今天中午為止，還沒傳來好消息。黃智仁說，烏魚季再不到10天，這欠可能是最後一波了，如果再有斬獲，老饕們可要好好把握。
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