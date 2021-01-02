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日月潭水上運動訓練中心流標 南投縣爭取保留補助款

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
月牙灣訓練基地是鐵皮和貨櫃屋組成相當簡陋，選手期盼水上運動訓練中心早日興建。記者江良誠／攝影
月牙灣訓練基地是鐵皮和貨櫃屋組成相當簡陋，選手期盼水上運動訓練中心早日興建。記者江良誠／攝影

南投縣政府規劃在日月潭興建水上運動訓練中心，去年底工程發包卻沒有廠商投標，體育署6500萬元補助款可能被收回。南投縣教育處已緊急行文體育署爭取保留。教育處副處長王淑玲說，去年原物料上漲加上缺工，導致工程流標，體育署瞭解這些狀況，原則上會保留經費，縣府會重新調整標案內容盡快上網招標，希望訓練中心早日完工啟用。

日月潭是國內輕艇、划船等水上運動重要訓練基地，由水里商工進駐十多年來培訓不少國手，位在日月潭月牙灣的訓練場所卻是貨櫃屋、鐵皮屋組合而成相當簡陋，選手克難訓練。南投縣政府積極向教育部爭取經費興建水上運動訓練中心，爭取林務局撥用土地，副總統賴清德也相當支持，還前往月牙灣向選手、教練加油打氣。

去年體育署同意補助水上訓練中心興費經費6500萬元，加上縣政府自籌配合款，總工程經費8125萬元，將打造地下一層、地上三層建築，提供划船、輕艇、龍舟運動訓練基地，為國家代表隊提供優質訓練環境。

但是興建案上網招標，卻無廠商參與而流標，體育署補助經費可能被收回。王淑玲說，水上運動訓練中心興建案是在前年底完成規畫、設計，但去年國內營造業相當熱絡，導致原物料上漲、營建業也缺工嚴重，廠商考量成本和人力，不敢投標，為了避免經費被收回，已緊急發文給體育署保留補助款。

體育署瞭解去年國內建築原料上漲和缺工等問題，也支持水上運動訓練中心興建，原則上同意保留經費。教育處也重新調整標案內容，等體育署回覆公文後就會重新公告招標，盡快發包施工，給選手更好的訓連環境，提升國內水上運動實力。

日月潭月牙灣訓練基地相當簡陋，選手期盼水上運動訓練中心早日興建，提供更完上的訓練環境。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣訓練基地相當簡陋，選手期盼水上運動訓練中心早日興建，提供更完上的訓練環境。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣訓練基地相當簡陋，選手期盼水上運動訓練中心早日興建，提供更完上的訓練環境。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣訓練基地相當簡陋，選手期盼水上運動訓練中心早日興建，提供更完上的訓練環境。記者江良誠／攝影

體育 日月潭

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