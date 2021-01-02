貨櫃屋打造仿吊腳樓建築 台中綠川水文化教育館說歷史

重現綠川歷史與文化，台中市水利局在綠川台中路至民生路段建置「綠川水文化暨環境教育館」，外觀採用仿舊方式，呈現早期綠川河畔「吊腳樓」意象，館內展示過往歷史，也作為綠川水文化的教育場域，導覽人員協助來訪遊客認識週遭環境接觸與探究的事物，重新認識綠川之美。

過去民眾在當時歷史背景下，從在綠川旁興建克難屋生活，惟隨著都市規劃的演進，為了維護都市景觀、居住安全問題及鐵路高架化的執行，綠川沿岸的吊腳樓於2010年既全數拆除。

水利局緬懷綠川周邊早期先民的生活方式，具有歷史與文化上的特別意義，仿吊腳樓意象以貨櫃屋進行包板裝潢美化，場館可讓民眾參觀過去綠川相關歷史，包含紀錄片播放、老照片及周邊模型，藉由場館來說故事，讓民眾深刻感受綠川發展的人文自然風貌。