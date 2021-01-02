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貨櫃屋打造仿吊腳樓建築 台中綠川水文化教育館說歷史

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中綠川河畔，早期有許多克難屋，2010年全數拆除，生活台中市仿吊腳樓意象，以貨櫃屋進行包板裝潢美化，場館可讓民眾參觀過去綠川相關歷史。圖／台中市水利局提供
台中綠川河畔，早期有許多克難屋，2010年全數拆除，生活台中市仿吊腳樓意象，以貨櫃屋進行包板裝潢美化，場館可讓民眾參觀過去綠川相關歷史。圖／台中市水利局提供

重現綠川歷史與文化，台中市水利局在綠川台中路至民生路段建置「綠川水文化暨環境教育館」，外觀採用仿舊方式，呈現早期綠川河畔「吊腳樓」意象，館內展示過往歷史，也作為綠川水文化的教育場域，導覽人員協助來訪遊客認識週遭環境接觸與探究的事物，重新認識綠川之美。

過去民眾在當時歷史背景下，從在綠川旁興建克難屋生活，惟隨著都市規劃的演進，為了維護都市景觀、居住安全問題及鐵路高架化的執行，綠川沿岸的吊腳樓於2010年既全數拆除。

水利局緬懷綠川周邊早期先民的生活方式，具有歷史與文化上的特別意義，仿吊腳樓意象以貨櫃屋進行包板裝潢美化，場館可讓民眾參觀過去綠川相關歷史，包含紀錄片播放、老照片及周邊模型，藉由場館來說故事，讓民眾深刻感受綠川發展的人文自然風貌。

綠川水文化暨環境教育館配合今年底剛完工的水環境及綠空鐵道軸線，將歷史、河流及鐵道串聯，讓綠川水岸景觀與歷史城區、在地生活圈充分融合，不僅讓民眾能恣意漫遊在河岸旁，也對自己家鄉河川更進一步的認識了解。

台中綠川河畔，早期有許多克難屋，2010年全數拆除，生活台中市仿吊腳樓意象，以貨櫃屋進行包板裝潢美化，場館可讓民眾參觀過去綠川相關歷史。圖／台中市水利局提供
台中綠川河畔，早期有許多克難屋，2010年全數拆除，生活台中市仿吊腳樓意象，以貨櫃屋進行包板裝潢美化，場館可讓民眾參觀過去綠川相關歷史。圖／台中市水利局提供

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