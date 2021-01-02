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霸王級寒流虱目魚「職災」凍死 漁民憂文蛤發育不良

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
凍死的虱目魚裝滿一車，漁民十分心痛。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供
凍死的虱目魚裝滿一車，漁民十分心痛。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供

接連低溫，加上回暖後的冷幅射效應日夜溫差大，彰化縣沿海養殖的虱目魚紛紛翻白肚，漁民冒著清晨刺骨寒風到池裡撿拾，以免太陽高照死魚發臭汙染水源。

芳苑鄉養殖業者許永坤今天表示，氣溫驟降，沿海空曠地區氣溫下探7度，造成虱目魚不適應而凍死，一尾尾浮上水面，冬天是養殖池青苔好發季節，沒有足夠數量虱目魚吃青苔，將影響文蛤育成率，漁民將蒙受雙重損失。

彰化沿海以養殖文蛤、黃金蜆等貝類為主，少數養殖烏魚，同池放養虱目魚等魚類吃池底、池邊青苔，青苔過多會吸收氧氣及養分，妨礙甚至扼殺貝類生長，被視為「工作魚」的虱目魚吃青苔維持養殖池生態平衡，虱目魚長大肥美，還可捕撈出售增加漁民收入。

工作魚不是漁民的主要經濟漁獲，但這波寒害造成工作魚數量減損上千公斤，天氣回暖將青苔增生，對文蛤等貝類生長不利；彰化縣文蛤之鄉的漢寶村，村長鄭鵬豐表示，這波寒害造成村內養殖池大量工作魚「職災」死亡，後續衍生的害損值得觀察，氣象預報稱還有下一波冷氣團，養殖戶只能聽天由命。

漁民一早冒著刺骨寒風到養殖池撿拾翻肚工作魚。圖／張永坤提供
漁民一早冒著刺骨寒風到養殖池撿拾翻肚工作魚。圖／張永坤提供

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