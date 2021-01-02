聽新聞
test
0:00 / 0:00
霸王級寒流虱目魚「職災」凍死 漁民憂文蛤發育不良
接連低溫，加上回暖後的冷幅射效應日夜溫差大，彰化縣沿海養殖的虱目魚紛紛翻白肚，漁民冒著清晨刺骨寒風到池裡撿拾，以免太陽高照死魚發臭汙染水源。
芳苑鄉養殖業者許永坤今天表示，氣溫驟降，沿海空曠地區氣溫下探7度，造成虱目魚不適應而凍死，一尾尾浮上水面，冬天是養殖池青苔好發季節，沒有足夠數量虱目魚吃青苔，將影響文蛤育成率，漁民將蒙受雙重損失。
彰化沿海以養殖文蛤、黃金蜆等貝類為主，少數養殖烏魚，同池放養虱目魚等魚類吃池底、池邊青苔，青苔過多會吸收氧氣及養分，妨礙甚至扼殺貝類生長，被視為「工作魚」的虱目魚吃青苔維持養殖池生態平衡，虱目魚長大肥美，還可捕撈出售增加漁民收入。
工作魚不是漁民的主要經濟漁獲，但這波寒害造成工作魚數量減損上千公斤，天氣回暖將青苔增生，對文蛤等貝類生長不利；彰化縣文蛤之鄉的漢寶村，村長鄭鵬豐表示，這波寒害造成村內養殖池大量工作魚「職災」死亡，後續衍生的害損值得觀察，氣象預報稱還有下一波冷氣團，養殖戶只能聽天由命。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言