霸王級寒流虱目魚「職災」凍死 漁民憂文蛤發育不良

接連低溫，加上回暖後的冷幅射效應日夜溫差大，彰化縣沿海養殖的虱目魚紛紛翻白肚，漁民冒著清晨刺骨寒風到池裡撿拾，以免太陽高照死魚發臭汙染水源。

芳苑鄉養殖業者許永坤今天表示，氣溫驟降，沿海空曠地區氣溫下探7度，造成虱目魚不適應而凍死，一尾尾浮上水面，冬天是養殖池青苔好發季節，沒有足夠數量虱目魚吃青苔，將影響文蛤育成率，漁民將蒙受雙重損失。

彰化沿海以養殖文蛤、黃金蜆等貝類為主，少數養殖烏魚，同池放養虱目魚等魚類吃池底、池邊青苔，青苔過多會吸收氧氣及養分，妨礙甚至扼殺貝類生長，被視為「工作魚」的虱目魚吃青苔維持養殖池生態平衡，虱目魚長大肥美，還可捕撈出售增加漁民收入。